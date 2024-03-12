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Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu öğrencileri, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda unutulmaz bir gün geçirdi. Ziyarette çocuklar jandarma birimlerini tanıma fırsatı buldu.

Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu öğrencileri, eğitimsel ve eğlenceli bir ziyaret için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na konuk oldu. Gerçekleşen bu özel ziyarette, çocuklar jandarma trafik, asayiş ve zırhlı araçları yakından tanıma fırsatı buldu.

Jandarma personeli, öğrencilere jandarma birimlerinin görevleri ve işleyişi hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle trafik eğitimi konusunda çocuklara önemli bilgiler aktarıldı. Ayrıca, zırhlı araçlar da öğrencilere tanıtıldı ve araçlara binme imkanı sağlandı. Ziyaret sırasında, Pika isimli Erzak Tespit Köpeği tarafından gerçekleştirilen gösteri ise öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Köpeğin becerilerini izleyen öğrenciler, hayvanların eğitim ve kullanım alanları hakkında bilgilendirildiler.

Faaliyetin sonunda, öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek ziyaretleri anısına özel bir gün yaşatıldı. Jandarma personeli, çocukların keyifli ve öğretici bir gün geçirmesi için ellerinden geleni yaptı ve onlara unutulmaz bir deneyim sundu. Bu tür etkinliklerin çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağladığı vurgulanarak, benzer organizasyonların devamının geleceği belirtildi. - TOKAT