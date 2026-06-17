TOGÜ'den üreticiye bağcılık desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOGÜ'den üreticiye bağcılık desteği

TOGÜ\'den üreticiye bağcılık desteği
17.06.2026 16:28  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat Valiliği iş birliğiyle düzenlenen 16'ncı Tüplü Asma Fidanı Dağıtım Töreni'nde, bölge bağcılığını geliştirmek amacıyla binlerce asma fidanı üreticilere dağıtıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat Valiliği iş birliğinde düzenlenen 16'ncı Tüplü Asma Fidanı Dağıtım Töreni'nde, bölge bağcılığını geliştirmek ve üretimi desteklemek amacıyla binlerce asma fidanı üreticilere dağıtıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Valiliği iş birliğinde geleneksel hale getirilen '16. Tüplü Asma Fidanı Dağıtım Töreni', Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Alanı'nda gerçekleştirildi. Törende, bölge bağcılığının geliştirilmesi amacıyla üreticilere binlerce tüplü asma fidanı dağıtıldı. Programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel, üreticiler ile öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Adem Yağcı, 2010 yılında 30 bin adet asma fidanı üretimiyle başlayan çalışmanın bugün yaklaşık 10 kat büyüdüğünü söyledi. Tokat'ın kendi fidan ihtiyacını karşılayabilecek bilgi birikimine, yetişmiş insan gücüne ve üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Yağcı, gerçekleştirilen dağıtımın hem il tarımına hem de ülke bağcılığına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Programda konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise Tokat'ın verimli ovaları ve farklı rakım özellikleriyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Bağcılık alanında da Tokat'ın ülke genelinde ön sıralarda yer aldığını belirten Yılmaz, üniversitenin temel misyonlarından birinin yerel kalkınmaya ve üreticiye destek vermek olduğunu söyledi. Üniversitede yürütülen bilimsel çalışmaların sahaya aktarılmasına önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, akademik bilgi ve tecrübeyi üreticilerle buluşturarak çiftçilerin üretim gücünü artıracak projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Bu yıl önemli miktarda sebze fidesinin üreticilere ulaştırıldığını belirten Yılmaz, kurutma tesisinde değerlendirilemeden kaybolabilecek meyvelerin ekonomiye kazandırılacağını, Tokat'a özgü meyve türleri üzerinde yürütülen çalışmaların sonuçlarının da yakın zamanda üreticilerle paylaşılacağını dile getirdi. Konuşmaların ardından bölge bağcılığının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan tüplü asma fidanları, Tokat merkez ve ilçelerden gelen üreticilere protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Bilimsel bilgi ile üretimi buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında gerçekleştirilen fidan dağıtımının, Tokat'ta bağcılığın gelişmesine, tarımsal verimliliğin artırılmasına ve yerel kalkınmanın desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Valiliği, Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Üretim, Tokat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TOGÜ'den üreticiye bağcılık desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
14:56
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:11:15. #7.13#
SON DAKİKA: TOGÜ'den üreticiye bağcılık desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.