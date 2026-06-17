TOGÜ\'den üreticiye bağcılık desteği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat Valiliği iş birliğinde düzenlenen 16'ncı Tüplü Asma Fidanı Dağıtım Töreni'nde, bölge bağcılığını geliştirmek ve üretimi desteklemek amacıyla binlerce asma fidanı üreticilere dağıtıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Valiliği iş birliğinde geleneksel hale getirilen '16. Tüplü Asma Fidanı Dağıtım Töreni', Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Alanı'nda gerçekleştirildi. Törende, bölge bağcılığının geliştirilmesi amacıyla üreticilere binlerce tüplü asma fidanı dağıtıldı. Programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel, üreticiler ile öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Adem Yağcı, 2010 yılında 30 bin adet asma fidanı üretimiyle başlayan çalışmanın bugün yaklaşık 10 kat büyüdüğünü söyledi. Tokat'ın kendi fidan ihtiyacını karşılayabilecek bilgi birikimine, yetişmiş insan gücüne ve üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Yağcı, gerçekleştirilen dağıtımın hem il tarımına hem de ülke bağcılığına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Programda konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise Tokat'ın verimli ovaları ve farklı rakım özellikleriyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Bağcılık alanında da Tokat'ın ülke genelinde ön sıralarda yer aldığını belirten Yılmaz, üniversitenin temel misyonlarından birinin yerel kalkınmaya ve üreticiye destek vermek olduğunu söyledi. Üniversitede yürütülen bilimsel çalışmaların sahaya aktarılmasına önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, akademik bilgi ve tecrübeyi üreticilerle buluşturarak çiftçilerin üretim gücünü artıracak projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Bu yıl önemli miktarda sebze fidesinin üreticilere ulaştırıldığını belirten Yılmaz, kurutma tesisinde değerlendirilemeden kaybolabilecek meyvelerin ekonomiye kazandırılacağını, Tokat'a özgü meyve türleri üzerinde yürütülen çalışmaların sonuçlarının da yakın zamanda üreticilerle paylaşılacağını dile getirdi. Konuşmaların ardından bölge bağcılığının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan tüplü asma fidanları, Tokat merkez ve ilçelerden gelen üreticilere protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Bilimsel bilgi ile üretimi buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında gerçekleştirilen fidan dağıtımının, Tokat'ta bağcılığın gelişmesine, tarımsal verimliliğin artırılmasına ve yerel kalkınmanın desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - TOKAT