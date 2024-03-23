Tokat'ta 42 yıllık öğretmenlik kariyerine duygusal bir veda - Son Dakika
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Tokat'ta 42 yıllık öğretmenlik kariyerine duygusal bir veda

Tokat\'ta 42 yıllık öğretmenlik kariyerine duygusal bir veda

Tokat'ta eğitime adanmışlığı ve öğrencilerine olan sevgisiyle tanınan Sami Şimşek, 42 yıllık öğretmenlik kariyerine duygusal bir veda ile nokta koydu. Şimşek, son mesai gününde öğrencilerine yaptığı konuşmada, yaşadığı zorlukları ve başarıyla aştığı süreci anlatarak, devletine olan vefa borcunu ödemek için 42 yıl boyunca gururla çalıştığını ifade etti.

23.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:34
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Tokat'ta eğitime adanmışlığı ve öğrencilerine olan sevgisiyle tanınan Sami Şimşek, 42 yıllık öğretmenlik kariyerine duygusal bir veda ile nokta koydu.

Tokat'ta dünyaya gelen Sami Şimşek, hayatının büyük bir bölümünü eğitime adadı. Yıllar boyunca binlerce öğrenciyi mezun ederek onlara ışık olan Şimşek, ailesinin içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle ilkokula 9 yaşında başladı. Orta ve lise öğrenimini yatılı tamamlayarak 23 yaşında öğretmen olan Şimşek, hayatı boyunca devletin desteğiyle bu kutsal mesleği icra etti. Ayağı çatladığı zaman bile okulunu ve öğrencilerini bırakmayan Şimşek, son olarak Reşadiye Gazipaşa Burhan Aras İlkokulunda çalıştı. Şimşek, meslek hayatının sonuna gelindiğinde duygu dolu anlar yaşadı. Son mesai gününde öğrencilerine seslenen Sami Şimşek, hayatının eğitime adanmışlığını ve öğrencilere duyduğu sevgiyi dile getirdi. "Merhabayla geldik biz elvedayla gideriz" şarkısı eşliğinde veda eden Şimşek, öğrencilerine yaptığı konuşmada, yaşadığı zorlukları ve başarıyla aştığı süreci anlatarak, devletine olan vefa borcunu ödemek için 42 yıl boyunca gururla çalıştığını ifade etti.

"Çok heyecanlı ve duyguluyum"

Son mesai gününde öğrencilerine seslenen Sami Şimşek, "Çok heyecanlı ve duyguluyum. Bu kutsal ve onurlu mesleğe başlayalı 42 yıl oldu. Ben ilkokula 9 yaşımda başladım. İlkokul sürecinde oturduğum yerde okul yoktu. Yoksulluk vardı. İlkokulu çok zor şartlarda okudum. Bu okulda öğretmen lisesi sınavına girdim ve kazandım. Devletim de 6 yıl boyunca yemeğimi ve suyumu vererek bütün masraflarımı karşıladı. İşte bu yüzden devletime vefa borcum vardı. Borcumu da ödemek için 42 yıl boyunca çalıştım. Bu mesleğin hakkını fazlasıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Sadece bu yıl üniversiteye 5 tane mühendis ve hukuk okuyan öğrencim var. Onları tebrik ediyorum ve hakkımı onlara helal ediyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta 42 yıllık öğretmenlik kariyerine duygusal bir veda - Son Dakika

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