Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 532 yıllık imaret geleneği yeniden yaşatılıyor. Gülbahar Hatun İmareti'ne gelen çocuklar, Hacivat-Karagöz oyununu ilgiyle izledi.
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gülbahar Hatun İmareti, Ramazan boyunca misafirlerini ağırlıyor. 532 yıllık vakıf kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Bölge Müdürlüğü'nden burs alan öğrenciler, iftar programı öncesi oynanan Hacivat-Karagöz oyununu ilgiyle izledi. Program sonrası çocuklara oyuncak hediye edildi.
İmaret hakkında bilgi veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, imarette hergün farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti. - TOKAT
Son Dakika › Yerel › Tokat'ta 532 Yıllık İmaret Geleneği Yeniden Yaşatılıyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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