Tokat'ta 532 Yıllık İmaret Geleneği Yeniden Yaşatılıyor - Son Dakika
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Tokat'ta 532 Yıllık İmaret Geleneği Yeniden Yaşatılıyor

Tokat\'ta 532 Yıllık İmaret Geleneği Yeniden Yaşatılıyor

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gülbahar Hatun İmareti, Ramazan boyunca misafirlerini ağırlıyor. 532 yıllık vakıf kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Bölge Müdürlüğü'nden burs alan öğrenciler, iftar programı öncesi oynanan Hacivat-Karagöz oyununu ilgiyle izledi. Program sonrası çocuklara oyuncak hediye edildi. İmaret hakkında bilgi veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, imarette hergün farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti.

24.03.2024 20:05
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Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 532 yıllık imaret geleneği yeniden yaşatılıyor. Gülbahar Hatun İmareti'ne gelen çocuklar, Hacivat-Karagöz oyununu ilgiyle izledi.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gülbahar Hatun İmareti, Ramazan boyunca misafirlerini ağırlıyor. 532 yıllık vakıf kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Bölge Müdürlüğü'nden burs alan öğrenciler, iftar programı öncesi oynanan Hacivat-Karagöz oyununu ilgiyle izledi. Program sonrası çocuklara oyuncak hediye edildi.

İmaret hakkında bilgi veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, imarette hergün farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Vakıf, Tokat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta 532 Yıllık İmaret Geleneği Yeniden Yaşatılıyor - Son Dakika

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