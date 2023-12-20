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Tokat'ta ayakkabı tamirciliği mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Tokat'ta ayakkabı tamirciliği mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Tokat'ın Niksar ilçesinde 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Hilmi Alp, mesleğini devredebileceği çırak bulamadığını söyledi. Alp, vatandaşların tamir yerine yeni ayakkabı aldığını ve mesleğin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tokat\'ta ayakkabı tamirciliği mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
20.12.2023 - 12:40,
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Tokat'tın Niksar ilçesinde mesleğinin son temsilcilerinden olan Hilmi Alp, 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Hilmi Alp, 16 yaşında ustasının yanında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 40 yıldır devam ettiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ilk günkü heyecanla yapmaya devam eden Alp, mesleğini devredebileceği çırak bulamıyor. Kendisinin mesleğinin son ustalarından olduğunu ifade eden Alp, yeni zanaatkarların yetişmemesinden acı duyduğunu söyledi.

Kış geldi, ayakkabı tamirleri arttı

Vatandaşların tamir yerine yeni ayakkabı aldığını belirten ayakkabı tamircisi Hilmi Alp "40 yıldır bu işte çalışıyorum. İşlerimiz yoğun, tamirimiz çok. Kışın gelmesiyle birlikte tamirler tabi ki artıyor. Kar yağsa daha da çok oluyor. Havalar iyi gittiği sürece düşük oluyor. Yağış olunca işlerimiz daha iyi oluyor. Genellikle ayakkabı, bot, mes, bavul tamiri yapıyoruz. Babam çiftçiydi. İşi ustadan devraldım, devam ettiriyorum. Meslekte sonlardayız. Yeniden yetişen yok. Acı bir şey, yeniden zanaatkar yetişmiyor. Bizim mesleğimiz ölüyor. Vatandaş taban parasına ayakkabı alıyor fakat kullanışlı olmuyor. Vatandaş 1 ay giysem kardır diyor. Tamir ettirmiyorlar yenisini alıyorlar. Hayat şartları her geçen gün zorlaşıyor, tamirinde maliyeti artıyor" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tokat'ta ayakkabı tamirciliği mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta ayakkabı tamirciliği mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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