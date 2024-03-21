Tokat\'ta Bir Yıl Arayla İki Polis Memuru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Tokat'ta bir yıl arayla aynı üzücü olay yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Servet Yalçındağ 2023 yılında ve Harun Arslanbüken ise 2024 yılının aynı günü olan 21 Mart'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

21 Mart 2023 tarihinde, 48 yaşındaki 4 çocuk babası polis memuru Servet Yalçındağ, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verilmişti. Tam bir yıl sonra, 21 Mart 2024'te Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli 53 yaşındaki Harun Arslanbüken de aynı yazgıyı paylaştı. Sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Arslanbüken, Tokat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Arslanbüken'in naaşı da meslektaşı Yalçındağ gibi memleketi Sivas'a uğurlandı. Bu üzücü olaylar, Tokat'ta derin bir üzüntü ve hüzün oluşturdu. - TOKAT