Tokat\'ta Bir Yıl Arayla İki Polis Memuru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Tokat'ta bir yıl arayla aynı üzücü olay yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Servet Yalçındağ 2023 yılında ve Harun Arslanbüken ise 2024 yılının aynı günü olan 21 Mart'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
21 Mart 2023 tarihinde, 48 yaşındaki 4 çocuk babası polis memuru Servet Yalçındağ, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verilmişti. Tam bir yıl sonra, 21 Mart 2024'te Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli 53 yaşındaki Harun Arslanbüken de aynı yazgıyı paylaştı. Sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Arslanbüken, Tokat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Arslanbüken'in naaşı da meslektaşı Yalçındağ gibi memleketi Sivas'a uğurlandı. Bu üzücü olaylar, Tokat'ta derin bir üzüntü ve hüzün oluşturdu. - TOKAT
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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