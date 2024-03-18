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Tokat'ta Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

TOKAT - Tokat'ta, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında şehitlikte tören, düzenlendi. Törene katılanlar şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

Tokat'ta, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Şehitlikte düzenlenen törende kurumlar şehitlik anıtına çelenk sundu. mTörene Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Demirel ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesi Başkanı İbrahim Güleç, polis, jandarma, öğrenci ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Şehitlik defterini imzaladı. Törene katılanlar daha sonra Atatürk Kültür Sarayı'na giderek şehitler için hazırlanan anma programına katıldı.