Tokat'ta yaşayan ev hanımı doğadan topladığı bitkilerle şifalı reçel yapıyor - Son Dakika
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Tokat'ta yaşayan ev hanımı doğadan topladığı bitkilerle şifalı reçel yapıyor

Tokat\'ta yaşayan ev hanımı doğadan topladığı bitkilerle şifalı reçel yapıyor

Tokat'ta yaşayan ev hanımı Havva Çiftçier, 20 yıl önce oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik bunalıma girdi. Bu zor dönemi atlatmak için doğaya yönelen Çiftçier, topladığı bitkilerle hem eşinin kalp rahatsızlığına hem de kendi astımına çare oluyor. Çiftçier, bin bir zahmetle topladığı 41 çeşit çiçekten oluşan şifalı reçeliyle dikkat çekiyor.

22.05.2024 12:52
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Tokat'ta yaşayan ev hanımı Havva Çiftçier, 20 yıl önce oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik bunalıma girdi. Bu zor dönemi atlatmak için doğaya yönelen Çiftçier, topladığı bitkilerle hem eşinin kalp rahatsızlığına hem de kendi astımına çare oluyor.

Tokat'ta yaşayan 57 yaşındaki ev hanımı ve üç çocuk annesi Havva Çiftçier, 20 yıl önce oğlunun hayatını kaybetmesiyle psikolojik bunalıma girdi. Bu zor dönemi atlatmak için doğaya yönelen Çiftçier, bitkilerin şifalı özelliklerini keşfetmeye başladı. Eşinin kalp rahatsızlığı ve kendi astım hastalığı için doğadan topladığı bitkilerle doğal ilaçlar hazırlayan Çiftçier, bin bir zahmetle topladığı 41 çeşit çiçekten oluşan şifalı reçeliyle dikkat çekiyor.

"Her bitkinin ayrı bir faydası var"

Bitkilerle olan macerasının 20 yıl önce oğlunun hayatını kaybetmesiyle başladığını söyleyen bitki uzmanı Havva Çiftçier, "Bitkilerle olan maceram 20 yıl önce başladı. 19 yaşındaki oğlumu kaybettim. Psikolojim bozuldu. Beni dağlara çıkartın, ot ve çöplerle uğraşayım diyordum. Otla çöple ne işin var diye bana kızdılar. Halbuki Allah bize o kadar güzellikler bahşetmiş ki otları ve çöpleri boşa yaratmamış. Hepsinde ayrı bir şifa var. Kimisinin çayını içiyoruz, kimisini kurutuyoruz, kimisini macun yapıyoruz. Hepsinin ayrı bir faydası var. Eşim kalp ameliyatı oldu, benim de astım hastalığım vardı. O yüzden kozalaktı, alıçtı, çiçekti derken şimdi doğadaki bütün otların ne işe yaradığını biliyorum" dedi.

"Çiçekleri kaynatıp kavanozlara koyuyorum"

Tokat'ın yaylalarında farklı çiçek türlerini topladığını belirten Çiftçier, "Şu an da Odaba'nın düzlüğündeyiz. 41 çeşit çiçek topladık. Bunların hem reçelini yapacağız hem de bazı çiçekleri kurutup çayını yapacağız. Bazılarını da soğuk sıkım zeytinyağına koyup yaralara ağrılara merhem yapacağız. Bitkilerin hepsi bir anda bitmediği için kurutup saklıyoruz. Mesela şu anda karahindibağı arıyoruz ama burası yüksek rakım olduğu için henüz çıkmamış. 15-20 gün sonra ancak çıkar. Şu an topladığımız çiçek 10 çeşidi geçti. Bunları şimdi kurutabilirsek kurutacağız yoksa difrizde saklayacağız. Ben genellikle reçel şeklinde kaynatıp büyük kavanozlara koyuyorum. Tekrar diğer çiçekleri de toplayıp kaynattığım zaman birbirlerine ekliyorum. 41 çeşitten yapılmış reçelin ayrı bir şifası ayrı bir aroması var. Mesela içerisinde bulunan akasya çiçeğinin diş eti kanamasına ve astıma çok faydası var. Bu reçelin faydaları saymakla bitmiyor. Glikoz kullanmıyoruz ve tamamen organiktir" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Astım, Tokat, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta yaşayan ev hanımı doğadan topladığı bitkilerle şifalı reçel yapıyor - Son Dakika

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