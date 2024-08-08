Tokat'ta Karpuz Üreticisi Vatandaşlara 17 Ton Karpuz Dağıttı - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ta Karpuz Üreticisi Vatandaşlara 17 Ton Karpuz Dağıttı

Tokat'ta karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, Zile ilçe merkezinde vatandaşlara bir tır dolusu karpuz dağıttı. 45 dakikada 17 ton karpuz tükenirken, Eylül ayında yeniden dağıtım yapılacak.

08.08.2024 10:50
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Tokat'ta bir karpuz üreticisi vatandaşlara 17 ton karpuz dağıttı.

Tokat'ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir tır dolusu karpuzu Zile ilçe merkezi meydanında halka dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. 45 dakikada 17 ton karpuz bitti. Karpuz veriminin yüksek olmasından dolayı Eylül ayında yeniden karpuz dağıtımı yapacak.

Mehmet Kutsal, "Bu bölgede 150 dönümde karpuz ekiyoruz. Erbaa ve Yozgat dahil 300 dönüm ekiyoruz. Karpuz dağıtmak içimizden geldi. Kendi malımız olduğu için halkımız yesin istedik. 17 tona yakın karpuz dağıttık. Biz de memnun olduk devamı da gelecek. Bu kadar talep göreceğini beklemiyorduk. Biz de heyecanlandık. Vatandaş da heyecanlandı. 45 dakikada 1 tır bitti. Bende aracı merkeze çektiğimde böyle talebin olacağını beklemiyorduk. Hiçbir beklentimiz yok. Tamamen hayır yapmak için dağıttık. Daha tarlada toplanacak 50 dönüm karpuzumuz var. Dokuzuncu ay gibi bir daha dağıtmayı düşünüyoruz. Alamayanlar yesin diye dağıttık" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Eylül, tokat, Zile, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta Karpuz Üreticisi Vatandaşlara 17 Ton Karpuz Dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Karpuz Üreticisi Vatandaşlara 17 Ton Karpuz Dağıttı - Son Dakika
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