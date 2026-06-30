Tokat Pir Sultan Abdal Cemevi'nde Muharrem Ayı Programı

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat Pir Sultan Abdal Cemevi'nde muharrem ayı dolayısıyla kurban pilavı ve aşure dağıtıldı. Cem dedesinin okuduğu duanın ardından başlayan programda, tutulan muharrem oruçlarının ve kesilen kurbanların kabulü için dualar edildi, hazırlanan lokmalar davetlilere ikram edildi.

Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen programa Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve il protokolü de katıldı.

Programda konuşan Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Muharrem Erkan, muharrem ayının hem tarihi hem de manevi önemine değindi. Erkan, şunları söyledi:

"Yas-ı matem hepimizin yüreğinde acı bir gün. Bugünün olmasını kimse istemezdi. Miladi 680 yılında Kerbela'da yaşanan olay, bütün insanlığın yüreğini burkmuş, acıtmış ve hala da acıtmaya devam etmektedir. Tabii ki Muharrem ayı, Nuh'un gemisinin karaya oturduğu, Yunus Peygamber'in balığın karnından çıktığı gün gibi yüzlerce güzel olayın da vuku bulduğu bir aydır. Aynı zamanda Hicri takvimin başlangıcıdır."

Ancak diğer taraftan Peygamber Efendimizin 'iki gözümün nuru' dediği, cennet gençlerinin efendisi olarak müjdelediği İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi tüm insanlığı derinden sarsmıştır. Bizler, Ehlibeyit sevgisiyle Yas-ı Matem Muharrem orucunu tuttuktan sonra aşurelerimizi pişiririz. Şükürler olsun ki İmam Zeynel Abidin sağ kurtuldu ve soyu devam ediyor diye de canlarımızın katkılarıyla topladığımız kurban lokmalarını cümle canlarla pay ediyoruz."

VALİ HATİPOĞLU: "BU MİLLETİN EHLİBEYİT'E OLAN HÜRMETİ DAİMDİR"

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yas-ı Matem ayında, bu mübarek muharrem ayında canlarla beraberiz. Bu topraklarda milyonlarca insana Ali, Hasan, Hüseyin ismi konmuştur ama Hazreti Hüseyin Efendimizi şehit edenlerin isimlerini hiç kimse çocuklarına koymaz. Bu durum, Türk milletinin Peygamberimize ve Ehlibeyit'e hürmetini ve saygısını gösterir."

Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yaparken de hep buna şahitlik ettik. Allah bir daha bu acıları bizlere göstermesin. Muharrem ayının ve Yas-ı Matem'in bu acıların bir daha yaşanmaması adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Oruçlar tutuldu, aşureler yendi. Allah bir dahaki muharrem ayına da sağlıkla ulaştırsın."

Cemevindeki program, protokol üyeleri ve vatandaşların birlikte lokma yemesiyle sona erdi.