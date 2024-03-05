Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, huzur ve asayişi sağlamak için 4 bin 190 kolluk kuvvetiyle çalışıyor

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ta huzur ve asayişi sağlamak amacıyla 4 bin 190 kolluk kuvvetiyle birlikte 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın " Türkiye'nin Huzuru" adıyla başlattığı çalışmalar kapsamında düzenlenen "Tokat'ın Huzuru Toplantısı", Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Sabri Küyük, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, şehrin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Vali Hatipoğlu, kamu hizmetinde güvenlik ve asayişin sağlanmasının süreklilik gerektiren bir öncelik olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde çeşitli illerde düzenlenen toplantıların Türkiye'nin huzurunu ve şehirlerin huzurunu sağlama amacına hizmet ettiğini belirtti. Vali Hatipoğlu, "Türkiye'nin huzuru, aslında illerin huzurunun sağlanmasından geçeceğini hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda, huzurlu bir şehir, güvenli bir şehir oluşturmak en önemli hedeflerimizden birisidir" dedi.

Vatandaşların can, mal ve ırz güvenliğinin devletin en kutsal görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Hatipoğlu, yaklaşık olarak 4 bin 190 personelin 24 saat esasında hizmet odaklı olarak görev yaptığını ifade etti. Tokat'ın huzurunun devamı için gece gündüz çalışacaklarını belirten Hatipoğlu, şehrin köklü bir medeniyet ve şehircilik geleneğine sahip olduğunu dile getirdi.

Vali Hatipoğlu, çocukların ve gençlerin korunmasının en önemli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, üniversite öğrencilerinin de önemli bir kitle olduğunu belirtti. Tokat'ın huzur, refah ve güvenlik içerisinde olan bir bölge olduğunu ifade eden Vali Hatipoğlu, aynı zamanda ülkenin en önemli kriz bölgelerinin ortasında bulunduğunu da hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir geçmişten aldığı enerjiyle geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğini belirten Vali Hatipoğlu, Türkiye'nin dünyaya umut olacağını ifade etti.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun konuşmasının ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı. - TOKAT