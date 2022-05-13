TOKİ ihale tarihini açıkladı - Son Dakika
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TOKİ ihale tarihini açıkladı

13.05.2022 13:19
TOKİ ihale tarihini açıkladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesinde 523 adet yeni konut ve 52 adet dükkanın yapılacağı kentsel yenileme projesinin ihale tarihini 1 Haziran 2022 olarak açıkladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesinde 523 adet yeni konut ve 52 adet dükkanın yapılacağı kentsel yenileme projesinin ihale tarihini 1 Haziran 2022 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından verdiği konut paketi müjdesi ile birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Yüreğir Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için düğmeye bastı. 523 adet yeni konut ve 52 adet dükkanın yapılacağı TOKİ Sinanpaşa projesinin ihalesi 1 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'te yapılacak. Projede konut ve dükkanların yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi işi de bulunuyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ederek sürdürdükleri kentsel dönüşüm projesinde ihale sözleşmesinin hemen ardından yer teslimi yapılarak işe başlanacağını ve 1 buçuk yıl gibi kısa bir zamanda sürecin tamamlanacağını söyledi. Kocaispir, "Kentsel yenileme tamamlandığında mahallemiz Yüreğir'in en değerli yeri ve vitrini olacak. Adanamıza, Yüreğir'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yüreğir Belediyesi, Sinanpaşa kentsel yenileme sürecine Başkan Kocaispir'in çabalarıyla 2020 yılının ikinci yarısında müdahil oldu.

İlk olarak mahallede kentsel dönüşümün hızlanması için TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokole Yüreğir Belediyesi de katıldı. Protokolün ardından mecliste hızlı bir şekilde karar alan Yüreğir Belediyesi, Bin 600 metrekare civarındaki belediye arsasını 1 TL iz bedeli ile TOKİ Başkanlığına devretti. Bir taraftan Ankara ile de temaslarını artıran Başkan Kocaispir'in girişimleri ile Sinanpaşa'da kentsel dönüşüm süreci hız kazandı. - ADANA

TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TOKİ ihale tarihini açıkladı - Son Dakika


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