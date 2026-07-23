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TOKİ Projesi İncelemesi

TOKİ Projesi İncelemesi
23.07.2026 15:18
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AK Parti Bandırma heyeti, Ayyıldız Mahallesi'ndeki TOKİ konut projesini yerinde inceledi.

AK Parti Bandırma İlçe Başkan Vekili Recep Hakan ile yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Can Yüzbaşı ve Orhan Altan, Bandırma'nın Ayyıldız Mahallesi'nde yapımı devam eden 462 konutluk TOKİ projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Şantiye sahasında yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelen heyet, çalışmaların son durumu, inşaatın ilerleme süreci ve planlanan teslim takvimi hakkında bilgi aldı. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti heyeti, projenin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, yapım sözleşmesine göre konutların inşaat başlangıç tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı belirtildi. Çalışmaların mevcut hızla sürmesi halinde ise projenin öngörülen teslim tarihinden yaklaşık üç ay önce tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

İnşaat sahasında çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği gözlenirken, AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı heyeti, projenin ilerleyişini yerinde takip ederek yetkililerden güncel bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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