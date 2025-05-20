Tomarzalı şehit Urhan, mezarı başında anıldı

Tomarzalı Şehit Jandarma Er Emin Urhan, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı.

20 Mayıs 2003 tarihinde şehit olan Tomarza- Dadaloğlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Şehit Jandarma Er Emin Urhan; ismi verilen Tomarza-Dadaloğlu Şehit Emin Urhan Ortaokul Müdürü Uğur Yıldırım öncülüğünde kabri başında anıldı. Okul öğrenci ve öğretmenlerinin de katıldığı anma programında Kuranı Kerim okunarak dualar edildi. - KAYSERİ