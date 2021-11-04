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Topçular'a yeni merdiven yapılıyor - Son Dakika

Topçular'a yeni merdiven yapılıyor

04.11.2021 12:48
Topçular'a yeni merdiven yapılıyor

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Topçular Mahallesi Arzu Sokak' ta vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yeni bir merdiven yapılıyor.

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Topçular Mahallesi Arzu Sokak' ta vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yeni bir merdiven yapılıyor.

Beton merdiven çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Arzu Sokak'ta yeni merdiven çalışmalarına başladı. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak yeni merdiven vatandaşların kullanımına sunulacak. Programlı çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplere de dönüş yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Arzu Sokak' ta toplam 60 metre uzunluğunda, 1.25 metre genişliğinde beton merdiven yapacak. - KOCAELİ

Topçular'a yeni merdiven yapılıyor
Topçular'a yeni merdiven yapılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Topçular'a yeni merdiven yapılıyor - Son Dakika


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