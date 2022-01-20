Üye Girişi
'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı - Son Dakika

'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

20.01.2022 13:48
'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

20 Ocak 2020 yılında hayatını kaybeden Toprak Dede olarak bilinen TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Melikgazi Belediyesi tarafından adının verildiği Hayrettin Karaca Parkı'nda anıldı.

20 Ocak 2020 yılında hayatını kaybeden Toprak Dede olarak bilinen TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Melikgazi Belediyesi tarafından adının verildiği Hayrettin Karaca Parkı'nda anıldı.

Erenköy Mahallesi'nde bulunan parkta TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilciliği ile beraber bir anma töreni düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Toprak Dede'yi ismini verdiğimiz parkında rahmetle anıyoruz. Hayrettin Karaca'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisi tüm Türkiye'ye örnek oldu. Herkese doğa ve yeşilin sevgisini aşıladı. Herkes ağaç dikmeyi, yeşillendirmeyi onun sayesinde oldukça sevdi. Yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ile geleceğimiz gençlere yeşil bir miras bıraktı. Ben kendisiyle tanışmadım ama yapılan işi takdir etmek gerekiyor. İnşallah bizler de Melikgazi'yi daha yeşil bir hale getirmek için ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu parkımız Türkiye'de ilk defa kendisi adına açtığımız bir park burası. Onun adını burada yaşatacağız. Ülkemize emeği geçmiş insanların unutulmaması lazım ve hep hatırlanması gerekiyor. Mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı da Hayrettin Karaca isminin verildiği park için Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı
'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı
'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

YORUMLAR
500

Melikgazi Belediyesi, Hayrettin Karaca, Kayseri, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı - Son Dakika


Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak         
15:27
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri görevden alındı Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri görevden alındı         
13:47
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
15:35 Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız
15:32 CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir
15:26 Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak
15:11 Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok
15:08 Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi
14:58 CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor
14:40 Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?
14:33 Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar
14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler
14:27 Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 15:41:49. #1.12#
SON DAKİKA: 'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement