Torbalı Belediye Başkanı Demir YENİ Parti'ye geçti
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Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.
(İZMİR) - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.
Demir, CHP Torbalı İlçe Başkanlığı önünde açıklama yaptıktan sonra CHP'den istifa eden ilçe yöneticileriyle birlikte Atatürk Anıtı'na yürüdü.
Üzerinde YENİ Parti Torbalı İlçe Başkanlığı yazılı çelengi anıta koyan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, "Veda etmiyoruz, iktidara yürüyoruz. Yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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