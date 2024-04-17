Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Toroslar'ı halkla birlikte yöneteceklerini belirtti - Son Dakika
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Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Toroslar'ı halkla birlikte yöneteceklerini belirtti

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Toroslar\'ı halkla birlikte yöneteceklerini belirtti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, seçildikten sonra ziyaretlerle tebrik ediliyor. Yıldız, halkla birlikte yönetim anlayışıyla Toroslar'ı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.

17.04.2024 13:29  Güncelleme: 13:32
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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Toroslar'ı halkla birlikte yöneteceklerini belirterek, "Yüzü gülen, nefes alan Toroslar için mücadelemizde bizi yalnız bırakmayan dostlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Toroslar Belediye Başkanlığına seçilen Yıldız'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. Vatandaşların yanı sıra mahalle muhtarları, STK, kurum ve kuruluş temsilcilerini makamında ağırlayan Başkan Yıldız, sabahın erken saatlerinde ise esnafı ziyaret ederek hatırlarını soruyor. Misafirleriyle tek tek ilgilenerek taleplerini dinleyen Başkan Yıldız, bir yandan belediye çalışmalarıyla ilgili planlamalarını yaptıklarını bir yandan da herkesin görüş ve önerilerine açık olduklarını söyledi.

"Yüzü gülen, nefes alan Toroslar için çalışacağız"

Başkan Yıldız; "Toroslar çocuğuyuz. Burada doğduk ve büyüdük. Halkımızın teveccühü ile çok şükür ki Toroslar Belediye Başkanı olarak göreve başladık. Bizleri bu göreve layık gören tüm Toroslar halkına teşekkür ediyorum. Onların bize duyduğu güveni asla boşa çıkarmayacağız. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Toroslar'ı birlikte yöneteceğiz. Yüzü gülen, nefes alan Toroslar için mücadelemizde bizi yalnız bırakmayan dostlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Toroslar'ı halkla birlikte yöneteceklerini belirtti - Son Dakika

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