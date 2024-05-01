Toroslar Belediye Başkanı İşçilerle 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Toroslar Belediye Başkanı İşçilerle 1 Mayıs'ı Kutladı

Toroslar Belediye Başkanı İşçilerle 1 Mayıs\'ı Kutladı

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla saha çalışması yapan belediye işçileriyle güne başladı. Yıldız, işçilere teşekkür ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

01.05.2024 15:11  Güncelleme: 15:14
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Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla saha çalışması yapan belediye işçileriyle güne başladı.

Personelini görevleri başında ziyaret eden Yıldız, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, özverili çalışmaları için Toroslar halkı adına teşekkürlerini sundu ve kolaylıklar diledi.

Mahallelerde temizlik çalışması yapan işçilerle bir süre sohbet eden ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Yıldız, "Belediyemiz ve Toroslarımız adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Yılın 365 günü, 24 saat çalışıyorsunuz. Emeği ve alın teri ile yaşamını sürdüren, yüzü gülen nefes alan Toroslar için yan yana yürüdüğümüz tüm mesai arkadaşlarımın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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