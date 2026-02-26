Toroslar Belediye Başkanı Yıldız: "Dsi'nin Yapmadığı İşi Biz Belediye Olarak Yapacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toroslar Belediye Başkanı Yıldız: "Dsi'nin Yapmadığı İşi Biz Belediye Olarak Yapacağız"

26.02.2026 16:30  Güncelleme: 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, devletin sulama kanalı için güvenlik önlemleri almadığını belirterek, belediyenin bu konuda harekete geçeceğini açıkladı. DSİ'nin çifte standart uyguladığını savunan Yıldız, vatandaşların güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

(MERSİN) - Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, Mersin'de yerleşim alanları içinde kalan Yakaköy-Mezitli-Kandak sulama kanalının Yenişehir ilçesindeki bölümlerine korkuluk yaparak güvenlik önlemi alırken, Toroslar ilçesindeki kısımlarda benzer bir çalışma gerçekleştirmedi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçeler arasında çifte standart uygulandığını vurgulayarak, "DSİ'nin yapmadığı işi biz belediye olarak yapacağız" dedi.

DSİ Bölge Müdürlüğü, Mersin'de yerleşim alanları arasında kalan Yakaköy-Mezitli-Kandak sulama kanalının Yenişehir ilçesindeki bölümlerinde korkuluk yaparak güvenlik önlemi alırken, Toroslar ilçesindeki kısmında herhangi bir çalışma yapmadı. Kanal çevresinde yaşanan kazalar ve vatandaşların taleplerine rağmen DSİ, güvenlik önlemlerinin belediyelerin sorumluluğunda olduğunu savunarak çağrılara karşılık vermedi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ise çifte standart uygulandığını belirterek, "DSİ görevini yapmazsa biz yapacağız, kanal çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerini alacağız" dedi.

Yenişehir ilçesinde DSİ kanallarının çevresi ile aynı kanalın Toroslar ilçesi Portakal Mahallesi'ndeki kısımlarını gösteren Başkan Yıldız, Toroslar kısmında korunak bulunmadığına işaret etti.

Yıldız, şunları söyledi:

"Defalarca DSİ'ye burayı bildirmemize rağmen, buraya korunak yapın, perforjelerini kapatın ya da tel ile kapatın en azından diye defalarca yazmamıza rağmen maalesef bu konuda herhangi bir sonuç elde edemedik. Dolayısıyla DSİ'nin Toroslar'daki kanal ağını yeniden bir gözden geçirmesi lazım. Bu kanalların kenarlarını yapması, onarması lazım. 2021 yılında 10 yaşında bir çocuğumuz bu kanala düşerek vefat etti. Belediyemiz çocuğun kanala düşmesinde bir kusuru olmamasına rağmen, bu kanalın etrafını çitle çevrilmemiş güvenlik önlemlerinin, korunaklık önlemlerinin alınmasında herhangi bir sorumluluğu olmamasına rağmen 1 milyon 800 bin lira civarında bir tazminat ödemeye mahkum edildi mahkeme tarafından. Mahkeme diyor ki, 'Siz burayı trafiğe açtığınız için ve bu yola asfalt döktüğünüz için siz de yan kusurlusunuz.' Şimdi ben buradan ilgililere soruyorum. Biz peki bu yolu kapatırsak bu kadar ev nereden cephe alacak?"

"Burada gerçek çözümlerin DSİ'de olduğunu biliyoruz"

Buradaki en pratik önlem buranın önleminin alınması, buradaki korunaklı demirlerin yapılması, aynı zamanda bu derenin her mevsim mutlaka temizlenmesidir. Bu derenin kenarından, kanalın kenarından gidilmesi gereken ve çekilmesi gereken mesafe ne kadarsa çekip DSİ'nin yapmadığı işi biz belediye olarak yapacağız. Yani yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bizim bunu yapmamız gerektiğini biliyoruz. Buradaki hemşerilerimizin can ve mal güvenliği açısından biz bu gerekli ölçümleri yaparak bu yolu komple dere kenarından aşağıya kadar başlangıcına kadar yeniden tel örgüsüyle burayı kapatacağız. Burada gerçek çözümlerin DSİ'de olduğunu biliyoruz. DSİ'nin bunlar için bütçesi olduğunu biliyoruz. Bu işleri yapmakla ilgili görevi olduğunu biliyoruz. Sorumluluk alanında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir an önce de ben görevlerini yapmak üzere kendilerini davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Yıldız, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Toroslar Belediye Başkanı Yıldız: 'Dsi'nin Yapmadığı İşi Biz Belediye Olarak Yapacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:21:35. #7.12#
SON DAKİKA: Toroslar Belediye Başkanı Yıldız: "Dsi'nin Yapmadığı İşi Biz Belediye Olarak Yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.