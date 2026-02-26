Toroslar Belediye Başkanı Yıldız: "Dsi'nin Yapmadığı İşi Biz Belediye Olarak Yapacağız"

(MERSİN) - Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, Mersin'de yerleşim alanları içinde kalan Yakaköy-Mezitli-Kandak sulama kanalının Yenişehir ilçesindeki bölümlerine korkuluk yaparak güvenlik önlemi alırken, Toroslar ilçesindeki kısımlarda benzer bir çalışma gerçekleştirmedi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçeler arasında çifte standart uygulandığını vurgulayarak, "DSİ'nin yapmadığı işi biz belediye olarak yapacağız" dedi.

DSİ Bölge Müdürlüğü, Mersin'de yerleşim alanları arasında kalan Yakaköy-Mezitli-Kandak sulama kanalının Yenişehir ilçesindeki bölümlerinde korkuluk yaparak güvenlik önlemi alırken, Toroslar ilçesindeki kısmında herhangi bir çalışma yapmadı. Kanal çevresinde yaşanan kazalar ve vatandaşların taleplerine rağmen DSİ, güvenlik önlemlerinin belediyelerin sorumluluğunda olduğunu savunarak çağrılara karşılık vermedi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ise çifte standart uygulandığını belirterek, "DSİ görevini yapmazsa biz yapacağız, kanal çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerini alacağız" dedi.

Yenişehir ilçesinde DSİ kanallarının çevresi ile aynı kanalın Toroslar ilçesi Portakal Mahallesi'ndeki kısımlarını gösteren Başkan Yıldız, Toroslar kısmında korunak bulunmadığına işaret etti.

Yıldız, şunları söyledi:

"Defalarca DSİ'ye burayı bildirmemize rağmen, buraya korunak yapın, perforjelerini kapatın ya da tel ile kapatın en azından diye defalarca yazmamıza rağmen maalesef bu konuda herhangi bir sonuç elde edemedik. Dolayısıyla DSİ'nin Toroslar'daki kanal ağını yeniden bir gözden geçirmesi lazım. Bu kanalların kenarlarını yapması, onarması lazım. 2021 yılında 10 yaşında bir çocuğumuz bu kanala düşerek vefat etti. Belediyemiz çocuğun kanala düşmesinde bir kusuru olmamasına rağmen, bu kanalın etrafını çitle çevrilmemiş güvenlik önlemlerinin, korunaklık önlemlerinin alınmasında herhangi bir sorumluluğu olmamasına rağmen 1 milyon 800 bin lira civarında bir tazminat ödemeye mahkum edildi mahkeme tarafından. Mahkeme diyor ki, 'Siz burayı trafiğe açtığınız için ve bu yola asfalt döktüğünüz için siz de yan kusurlusunuz.' Şimdi ben buradan ilgililere soruyorum. Biz peki bu yolu kapatırsak bu kadar ev nereden cephe alacak?"

"Burada gerçek çözümlerin DSİ'de olduğunu biliyoruz"

Buradaki en pratik önlem buranın önleminin alınması, buradaki korunaklı demirlerin yapılması, aynı zamanda bu derenin her mevsim mutlaka temizlenmesidir. Bu derenin kenarından, kanalın kenarından gidilmesi gereken ve çekilmesi gereken mesafe ne kadarsa çekip DSİ'nin yapmadığı işi biz belediye olarak yapacağız. Yani yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bizim bunu yapmamız gerektiğini biliyoruz. Buradaki hemşerilerimizin can ve mal güvenliği açısından biz bu gerekli ölçümleri yaparak bu yolu komple dere kenarından aşağıya kadar başlangıcına kadar yeniden tel örgüsüyle burayı kapatacağız. Burada gerçek çözümlerin DSİ'de olduğunu biliyoruz. DSİ'nin bunlar için bütçesi olduğunu biliyoruz. Bu işleri yapmakla ilgili görevi olduğunu biliyoruz. Sorumluluk alanında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir an önce de ben görevlerini yapmak üzere kendilerini davet ediyorum."