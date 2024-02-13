Toroslar Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) eğitmenleri Dr. Fevzi Bölükbaşı ve İş Güvenliği Uzmanı Zeynep Özdoğan tarafından hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdüren Toroslar Belediyesi personeline yönelik eğitim düzenlendi.
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde; işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, iş güvenliği kuralları, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve verimli çalışma metotları anlatıldı. Uzman eğitmenler, sinevizyon eşliğinde örneklerle bilgiler verdi.
"İş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösteriyoruz"
Belediye personelinin iş güvenliğini iyi bilmesi ve bu konuda bilinçlenmesi için hizmet içi eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Biz de Toroslar Belediyesi olarak "Çevik Belediyecilik" anlayışıyla personelimizin işlerini yaparken tüm tedbirleri almalarını, yasal hak ve sorumluluklarını bilmelerini ve eğitimli olmalarını önemsiyoruz. Bu noktada personelimize yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerimizi periyodik olarak sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN
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