Toroslar ilçesinde yaşlılara bilgilendirme etkinliği düzenlendi

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Yaş almış vatandaşların daha aktif bir yaşlılık süreci geçirmesi ve sosyal hayata daha çok katılmasını sağlamak amacıyla, Toroslar ilçesine bağlı Halkkent Emekli Evi üyelerine yönelik yaşlılık, aktif yaşlılık ve yaşlılık evreleri bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde Gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, Halkkent Emekli Evi üyelerini yaşlılık, aktif yaşlılık ve yaşlılık evreleri hakkında bilgilendirdi. Etkinlikte yaş almışlara, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 'Yaşlı Destek Birimi' de olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, belediyenin yaş almış vatandaşlara evde sağlık ve bakım, temizlik gibi hizmetleri olduğunu anlattı. Etkinlikte yaş almış vatandaşların yaşlılık hakkında soruları da yanıtlandı.

"Yaş almışlarımızın keyifli vakit geçirmesi için etkinliklerimiz devam edecek"

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, emekli evinden faydalanan üyelerin ihtiyaç duyduğu eğitimlere devam ettiklerini vurgulayarak, "Yaş almış vatandaşlarımıza yaşlılık ve yaşlanma sürecine ilişkin Gerontolog Cihan Tanrıverdi tarafından önemli bilgiler verildi. Yaş almış vatandaşlarımız, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sunmuş olduğu evde sağlık ve bakım hizmetleri ile ilgili de bilgilendirildi" dedi. Emekli evi üyelerinin keyifli vakit geçirmesi için ilerleyen günlerde sinema etkinliği de yapacaklarını aktaran Yeter, etkinliklerin artarak devam edeceğini vurguladı.

2 aylık periyotta tüm emekli evlerimizde eğitimlere devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında Gerontolog Cihan Tanrıverdi de Halkkent Emekli Evi'nde gerçekleşen etkinlikle ilgili bilgi vererek, "Yaş almış vatandaşlarımızı sağlık, hastalık, yaşlılık ve artan yaşlılıkla birlikte meydana gelen fiziksel ve mental gerilemeler hakkında bilgilendirdik. Yaş almış vatandaşlarımızın katılımıyla seminerimiz daha renkli hale geldi. 2 aylık periyotta tüm emekli evlerimizde bu eğitimleri sürdürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yaş almışlar, aktif yaşlılıkla ilgili bilgilendirildi

Halkkent Emekli Evi üyelerinden Hüseyin Güler, emekli evinin ikinci adresi olduğunu dile getirerek, "Devamlı buraya gelip gidiyorum. Burayı çok seviyorum. Ben burada hayat gördüm. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in sağladığı hizmetlerden birçok fayda gördük. Evime kadar yemeğim geliyor. Eşim için evde sağlık ve temizlik ekibi geliyor. Ben 78 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir hizmete rastlamadım" dedi. Mersin'de yaş almış vatandaşların ikinci baharını yaşadıklarını aktaran Güler, "Burası kurulduğundan beri çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Tanımadığımız komşularımızla tanışıp, sohbet muhabbet ediyoruz. Çevremiz genişledi. Kitabımızı, gazetemizi okuyoruz, çayımızı içiyoruz" diye konuştu.

Emekli evi üyelerinden Ökkeş Yetim ise emekli evi projesini çok başarılı bulduğunu ve düzenlenen her etkinliğe katıldığını dile getirdi. Günlük olarak emekli evine uğradığını kaydeden Yetim, "Evde televizyon izlemekten bıktık. Burada her türlü sosyal gruplardan arkadaşlarımız var. Aramızda hiçbir ayrım yok. Hepimiz tek yumruk gibi sohbet ediyoruz ve neşeli bir şekilde de evimize gidiyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederim" sözlerine yer verdi. - MERSİN