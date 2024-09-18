Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açıldı

Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açıldı

Erzurum'da Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı'nın açılışı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti. Çarşı, yerel kültürün tanıtımına katkıda bulunmayı ve yöresel ürünlerin pazarlanmasını amaçlıyor.

18.09.2024 09:11  Güncelleme: 09:13
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı'nın açılışı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti.

Tortum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde inşa edilen çarşının açılışında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Akarsu, "Erzurum'umuzun bir başka değerine, kadim medeniyetimizin bir parçası olan yerel kültürümüzün ticari ve sosyal anlamda canlandırıldığı önemli bir projeye hep birlikte şahitlik ediyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilen Tortum Yöresel Ürünler Çarşı'mızın açılışını Milli Eğitim Bakanımız Sn. Yusuf Tekin Bey'in katılımıyla gerçekleştirmenin onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu pazar, sadece bir ticaret merkezi olmanın ötesinde, yöremizin zengin kültürünü ve geleneklerini geleceğe taşımayı amaçlayan bir köprü vazifesi görecektir" dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da, "Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart seçimlerinden sonra da Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin milletimize dokunan hizmetleri de var, bu çalışmada onlardan bir tanesi Çiftçimizin, üreticimizin köylümüzün burada kendi imkanlarıyla ürettiği ürünlerimizi doğal ürünleri birinci elden halkımıza ulaştırmak için bu güzel yatırım inşa edildi. Başkanımızı bu güzel yatırımdan dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Bakan Tekin'den Başkan Sekmen'e Övgü

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'in üçüncü dönemi ustalık dönemidir. Çok ciddi konulara el atıyor. Büyük yatırımları hayata geçiriyor. Başkanımızı kutluyorum" şeklinde konuştu. Bakan Tekin, şöyle devam etti: "Biz köylerimizden iki kasa meyveyi Erzurum'a göndermek için saatlerce araç beklediğimizi, gönderdikten sonra gün içerisinde o meyvenin deforme olduğunu, ürettiğimiz ürünleri tanıtamadığımızı kendi çocukluğumdan gençliğimden iyi biliyorum. Erzurum- Doğu Karadeniz güzergahında. Ben bu bölgedeki yöresel lezzetlerin bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacak şekilde pazarlanmasına katkı vermesi için amaçlanan bu projeyi gerçekten destekliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başkanımızı kutluyorum. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde bu dönemde yapacağı işlerin heyecanını anlatırken gözlerinden hissedebiliyorum. Ben bu dönemde belediyecilik anlamında ciddi bir farkındalık oluşturacak hizmetler olacağını tahmin ediyorum. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz dönemde bazı bölgelerde hayata geçirdiği prestij caddeler. Hayata geçen projemiz yöre insanlarının ürünlerini pazarlaması açısından onlara ekonomik anlamda ciddi bir kalkınma olacak ama hepsinden önemlisi bölgemizin hem kültürel anlamda hem de sosyal anlamda tanıtımı açısından çok faydalı bir girişim olacak. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yöresel ürünler çarşımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada ticaret yapacak hemşehrilerimize hayırlı kazançlar temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı'nın açılışı yapıldı, dükkanlar protokol üyeleri tarafından gezildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açıldı - Son Dakika

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