Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Keşan'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Keşan'a ulaştı

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Keşan\'a ulaştı

Türk bayrağı ve şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Keşan'a ulaştı.

07.03.2024 17:25  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk bayrağı ve şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Keşan'a ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı için şehitler anısına, elinde Türk bayrağı ile 7 gün önce İstanbul'dan başlattığı "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nde Keşan'a ulaşan Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu tarafından karşılandı.

Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 6.'sını gerçekleştirdiğini kaydeden Saffet Gümüş, "Bugün yürüyüşümün 7. günü. Keşan'a gelebildim. İnşallah 18 Mart'ta Çanakkale'de olmayı hedefliyorum. Turan Hançerli başkanımdan aldığım bayrağı Çanakkale Valimize teslim edip, görevimizi de tamamlamış olacağız. Allah, bedenime sağlık verdiği sürece Çanakkale için, bu vatan için, bu al bayrak için şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadım, unutturmayacağım. Onlar bundan 109 yıl önce Çanakkale'de bu vatana, bu al bayrağa sahip çıkmasalardı şu an bizim burada olma şansımız yoktu. Evimiz, barkımız, vatanımız olmazdı. Bu yürüyüşe benden sonra inşallah torunlarım devam edecek" dedi.

Gümüş, kendisini karşılayan Uslu'ya Türk bayrağı hediye ettikten sonra yoluna devam etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Çanakkale, İstanbul, Gümüş, Keşan, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Keşan'a ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:55 Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Fotoğrafları oğlu paylaştı Elazığ mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Mehmet Ağar karşılamış Fotoğrafları oğlu paylaştı! Elazığ mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşılamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 18:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Keşan'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement