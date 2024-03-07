Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Keşan\'a ulaştı

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Türk bayrağı ve şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Keşan'a ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı için şehitler anısına, elinde Türk bayrağı ile 7 gün önce İstanbul'dan başlattığı "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nde Keşan'a ulaşan Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu tarafından karşılandı.

Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 6.'sını gerçekleştirdiğini kaydeden Saffet Gümüş, "Bugün yürüyüşümün 7. günü. Keşan'a gelebildim. İnşallah 18 Mart'ta Çanakkale'de olmayı hedefliyorum. Turan Hançerli başkanımdan aldığım bayrağı Çanakkale Valimize teslim edip, görevimizi de tamamlamış olacağız. Allah, bedenime sağlık verdiği sürece Çanakkale için, bu vatan için, bu al bayrak için şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadım, unutturmayacağım. Onlar bundan 109 yıl önce Çanakkale'de bu vatana, bu al bayrağa sahip çıkmasalardı şu an bizim burada olma şansımız yoktu. Evimiz, barkımız, vatanımız olmazdı. Bu yürüyüşe benden sonra inşallah torunlarım devam edecek" dedi.

Gümüş, kendisini karşılayan Uslu'ya Türk bayrağı hediye ettikten sonra yoluna devam etti. - EDİRNE