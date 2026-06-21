Torununa Ahşap Greyder Yapan Dede - Son Dakika
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Torununa Ahşap Greyder Yapan Dede

Torununa Ahşap Greyder Yapan Dede
21.06.2026 11:40
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Kastamonu'da İsmail Özbalaban, torunu için yaptığı oyuncak greyderle büyüklerin ilgisini çekti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir vatandaşın torunu için yaptığı oyuncak iş makinesi, görenlerin ilgi odağı oldu. 66 yaşındaki vatandaş, 70 parça ahşabı birleştirerek yaptığı oyuncak için gelen taleplere yetişemediğini ifade etti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki İsmail Özbalaban, torunu için ahşaptan oyuncak "greyder" yaptı. Özbalaban, 70 parça ahşaptan çivi kullanmadan yaptğı iş makinesi oyuncağını torununa hediye etti. Daha sonra oyuncağı gören vatandaşlar Özbalaban'dan kendileri için de yapmasını talep etti. Balaban, bir süre sonra yaklaşık 10 gün çalışarak yaptığı oyuncak iş makinelerine gelen taleplere yetişemez hale geldi. Çocukluktan beri marangozluk ve demirciliğe merakı olduğunu ifade eden Özbalaban, yaptığı oyuncağın dekoratif bir ürün olarak vatandaşlar talep edildiğini dile getirdi.

"En önemli özelliği ise içinde hiç çivi olmaması"

Oyuncağı köknar ağacı kullanarak yaptığını dile getiren Özbalaban, "Bu işleri hobi olarak, amatörce yapıyorum. Çocukluktan itibaren sadece marangozluğa değil, demirciliğe ve her türlü el işçiliğine merakım var. Bu ahşap greyderi de tamamen el emeğiyle, ceviz ve bizim buralarda 'gökceağaç' denilen birinci sınıf köknar ağacından üretiyorum. Yaklaşık 70 parçadan oluşuyor. Torna, daire testere ve zımparadan çıkıyor. En önemli özelliği ise içinde hiç çivi olmaması, her tarafının birbirine geçme olmasıdır. Ancak yapımı yaklaşık 8-10 günü buluyor. Başka işlerim de olduğu için devamlı yapamıyorum. Sadece vakit buldukça yapabiliyorum" dedi.

"Bir anda büyükler için hediyelik eşyaya dönüştü"

Oyuncağı gören herkesin kendisi için da talep ettiğini belirten Özbalaban, "Köy yerinde torun olunca, 'ne yapalım, ne edelim' diye düşündüm ve aklıma bu geldi. 'Sana bir greyder yapalım' dedim ama başımıza iş açtık. Torunum çok sevdi ama şimdi çocuklardan ziyade büyükler ilgi gösteriyor. Herkesin çok hoşuna gidiyor, 'çok güzel olmuş' diyerek kendileri için de yapmamı istiyorlar. Çoğu oynatmak için de değil, evinde büfeye ya da masasının üzerine koymak için talep ediyor. Çocuklara hediye olarak başladığım oyuncak, bir anda büyükler için hediyelik eşyaya dönüştü. Şu an çok talep var ama vakit ve imkanım olmadığı için yapamıyorum" diye konuştu.

"Bunların hepsini amatörce, hobi olarak yaptım"

Daha önce yaptığı hediyelik ürünleri misafirlerine hediye ettiğini söyleyen Özbalaban, "Daha önce de ahşap tornasında gayet güzel çanak, kase, şamdan, sandalye ve dolap gibi şeyler yapıyordum. Evde kendi yaptığım birkaç tane büyük sandalye de var. Bunların hepsini amatörce, hobi olarak yaptım. Ürettiklerimin büyük kısmını da evimize gelen misafirlerimize, 'beni hatırlarsınız' diyerek hediye ettim" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kastamonu, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Torununa Ahşap Greyder Yapan Dede - Son Dakika

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