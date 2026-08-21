Tosya Belediyesi’nin yeni düğün salonunda sona gelindi - Son Dakika
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Tosya Belediyesi’nin yeni düğün salonunda sona gelindi

Tosya Belediyesi’nin yeni düğün salonunda sona gelindi
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Tosya Belediyesi tarafından inşa edilen düğün salonunda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Tosya Belediyesi tarafından inşa edilen düğün salonunda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Tosya Belediyesi tarafından inşa edilen çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yapımında sona gelinen düğün salonundaki çalışmaları yerinde inceledi. Modern mimarisi, şık ve fonksiyonel yapısıyla ilçemize değer katacak olan düğün salonunun sahip olduğu özelliklerle bölgede tek olma niteliği taşıdığı ifade edildi.

Öte te yandan, Tosya Belediyesi ekipleri tarafından Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde peyzaj çalışmaları yürütülüyor. Caddede yenilenen aydınlatma direklerinin ardından, belediye ekipleri tarafından orta refüjlerde çimlendirme çalışmaları yapılıyor. Belediye Başkanı Kavaklıgil, ilçenin önemli güzergahlarından birini daha modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturmak için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: İHA

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