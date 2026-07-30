Tosya’da 19 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde umre için kutsal topraklara giden 19 kişilik kafile, dualarla yolcu edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 vatandaş, umre için kutsal topraklara gitti. Vatandaşlar için Tosya Belediyesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Programa Belediye Başkan Vekili Murat Erdemi r ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar katıldı. Edilen duaların ardından kutsal topraklara uğurlanan umre kafilesiyle yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar, dualar eşliğinde ibadetlerini yerine getirmek üzere yola çıktı.