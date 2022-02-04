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Tosya Dokumacılar Odası'nda Recep Taş güven tazeledi - Son Dakika

Tosya Dokumacılar Odası'nda Recep Taş güven tazeledi

04.02.2022 13:12
Tosya Dokumacılar Odası'nda Recep Taş güven tazeledi

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dokumacılar Esnaf Odası Başkanı Recep Taş, tekrar başkanlık görevine seçilerek güven tazeledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dokumacılar Esnaf Odası Başkanı Recep Taş, tekrar başkanlık görevine seçilerek güven tazeledi.

Tosya Dokumacılar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda Recep Taş, yeninden başkanlık görevine seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, Esnaf Odaları Federasyonu Başkan Vekili Fehmi Yılmaz, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Meslek Odası başkanları ve oda üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını Dokumacılar Odası Başkanı Recep Taş, "Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan sayın konuklarımıza ve misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca pandemi döneminde belediye binalarında kirada duran esnaflardan belirli süre kira almayarak kira desteği sağlayan Tosya Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil genel kurulun hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Genel kurul toplantısının ardından oda seçimleri yapıldı. Seçime tek liste olarak katılan Başkan Adayı Recep Taş güven tazeleyerek Tosya Dokumacılar Odası'nın başkanı olarak seçildi. - KASTAMONU

Tosya Dokumacılar Odası'nda Recep Taş güven tazeledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tosya Dokumacılar Odası'nda Recep Taş güven tazeledi - Son Dakika


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