Trabzon Akvaryumu 3 Ayda 117 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Trabzon Akvaryumu 3 Ayda 117 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Trabzon Akvaryumu 3 Ayda 117 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Trabzon Akvaryumu, Haziran-Ağustos 2024 döneminde 117.532 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir turizm merkezi haline geldi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, akvaryum aynı zamanda eğitim amaçlı gezilere de ev sahipliği yapıyor.

20.09.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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Trabzon turizminin önemli destinasyon merkezlerinden biri olan Trabzon Akvaryumu, geride kalan 3 aylık yaz döneminde (Haziran-Ağustos) 117 bin 532 kişi ziyaret etti.

Trabzon Akvaryum'u gezen ziyaretçiler, deniz ve okyanus yaşamına tanıklık ederken, farklı türlerdeki su canlılarını yakından görme fırsatı buluyor. Aileler yaz tatilinde çocuklarını Trabzon Akvaryum'a getirerek birlikte keyifli zaman geçiriyor. Eğitim ve öğretim sezonunda ise okullar toplu olarak öğrencilerini Trabzon Akvaryum'a getirerek, akvaryumdaki canlılarla ilgili öğrencilerin farkındalıklarına katkı sunuyor. Belgesellerde gördükleri deniz canlılarını ilk kez yakından görme fırsatı yakalayan ziyaretçiler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sivil toplum örgütleri, turizm firmaları, okullar ve kulüpler toplu olarak Trabzon Akvaryuma gezi programı düzenliyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 2024 yılı turizm sezonunda Trabzon Akvaryumu 60.158 yerli, 29.665 yabancı turist ile akvaryumun hemen çıkışında yer alan Kuş Parkı'nı ise 27.709 kişinin ziyaret ettiğini aktararak, toplam ziyaretçi sayısının 117.532 kişi olduğunu dile getirdi.

Trabzon Akvaryumun ziyaretçi potansiyelini çeşitli etkinlikler düzenleyerek daha da artıracaklarını ifade eden Başkan Kaya, "Bu turizm sezonunda da hem yerli hem de yabancı olmak üzere yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşadık. Her geçen gün tanınırlığı ve bilinirliliği artıyor. Trabzon Akvaryum tıpkı Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi önemli bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Şehrimizde özellikle çocuklar ve turistler Trabzon Akvaryuma olağanüstü bir ilgi gösteriyor, meraklı gözlerle deniz canlılarını izliyorlar. Bu anlamda Trabzon Akvaryumun turizmin gözbebeği olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Trabzon ekonomisi için turizmin son yıllarda giderek artan bir değer haline geldiğine dikkat çeken Başkan Kaya, " Turizm, Trabzon ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor. Çok güzel bir doğaya, önemli tarihi yerlere sahibiz. Böylesine bir potansiyele sahip olan Trabzon'da turizmin birkaç aylık yaz sezonuyla sınırlı kalması kabul edilemez. Artık, turizmde kabuğumuzu kırmak, turizmi 12 aya yaymak zorundayız. Bunu başarabilirsek, Trabzon'da yaşayan herkes bundan olumlu anlamda etkilenecektir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon Akvaryumu 3 Ayda 117 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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