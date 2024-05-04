Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencileri Makamında Ağırladı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sürmene ilçesinde yaşanan üzücü olayın ardından öğrencileri makamında ağırlayarak, şehrin bu tür münferit olayları kabul etmeyeceğini söyledi.

Yaşanan talihsiz olayın tekrarlanmaması ve sorunların çözümü için alınması gereken tedbirler konusunda harekete geçtiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Olay bize intikal ettiği andan itibaren Valiliğimizle, Karadeniz Teknik Üniversitemizle ve ilgili kurumlarımızla yaşanan talihsiz olayla ilgili yapılması gerekenleri görüştük. Öğrencilerimize karşı yapılan bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir şekilde eğitim öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken her türlü desteği vereceğiz. Öğrencilerimizin ulaşımda zaman zaman yaşadıkları sorunları, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak çözeceğiz. Her öğrencinin kendini güvende hissetmesini sağlamak bizim için temek bir sorumluluktur. Yaşanan talihsiz olayın izlerini silerek öğrencilerimizin normal hayatlarına dönmeleri konusunda önemli bir çaba göstereceğiz. Eğitimlerine devam etmelerinin en önemli konu olduğu bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON