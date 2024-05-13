Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Milli Sporcusu Furkan Ubeyde Çamoğlu Altın Madalya Kazandı

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Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü milli sporcusu Furkan Ubeyde Çamoğlu, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Çamoğlu, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti.

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda finalde Yunan rakibini yenerek altın madalya kazanan Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü milli sporcusu Furkan Ubeyde Çamoğlu, memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde karşılandı. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen coşkulu karşılama törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Göktaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, Büyükşehir Beledisi Spor Kulübü teknik ekibi ve sporcuları katıldı.

"Trabzon seninle gurur duyuyor"

'Trabzon seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşılanan Furkan Ubeyde Çamoğlu, "Şampiyon olduğum için ve bu gururu hem ülkeme hem de memleketim Trabzon'a yaşattığım için çok mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu benim için güzel bir başlangıç oldu. Daha güzel başarılar elde edeceğime inancım tam. Karşılamadan dolayı çok mutluyum. Bu zafer sadece benim değil, Trabzon Büyükşehir Spor Kulübü'nün ve ülkemizin bir başarısıdır. Kulübümüzün bana verdiği destek, antrenörlerimin özverisi ve sizlerin duaları olmadan bu başarı asla mümkün olmazdı. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - TRABZON