Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çal Mağarası çevresinde otopark düzenlemesi yapacak

Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çal Mağarası çevresinde yapılacak olan otopark alanı düzenlemesi için harekete geçti.

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Düzköy ilçesindeki 'Yeraltındaki saklı cennet' olarak nitelendirilen Çal Mağarası'nın çevresine otopark yapılması için çalışma başlatıldı.

Başlatılan çalışma ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, otopark sorununu çözerek bölgeye daha fazla hareketlilik kazandırmayı hedeflediklerini belirterek "Turizm, şehrimizin en dinamik sektörü ve bu konuda her birimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Dolayısıyla şehrimizin doğal güzelliklerini, tarihi yapısını korumak ve bunları geleceğe aktarmak en önemli görevlerimizden. Çal Mağarası şehrimizin ve bölgemizin en önemli destinasyonlarından biri. Her yıl çok sayıda turist burayı ziyaret ediyor ve hayran kalıyorlar. Ancak burada bir otopark sorunumuz vardı. Bu sorunu çözmek ve bölgeye daha fazla hareketlilik kazandırmak istedik. Buraya gelen turistlerimizin ve vatandaşlarımızın araçlarını nereye park edeceklerini düşünmeden rahatlıkla gezinin keyfini çıkarmaları bizim için çok önemli. Otopark ile bu konfor alanını onlar için oluşturmuş olacağız. Her alanda olduğu gibi turizm alanında da sorun kalmaması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" dedi. - TRABZON