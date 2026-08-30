Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Trabzon\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
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Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, tebriklerin kabulü, resmi geçit töreni ve resepsiyonla kutlandı. Vali Şahin, zaferin önemini vurguladı, Atatürk ve şehitleri andı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da düzenlenen kutlama programında, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, tebrikler kabul edildi ve resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program kapsamında Trabzon Valisi Tahir Şahin, tebrikat töreninde protokol üyeleri ve vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti.

Vali Tahir Şahin, burada yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir zafer olduğunu vurguladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutladı.

Kutlama programı, çeşitli gösterilerin ardından gerçekleştirilen resmi geçit töreniyle devam etti. Program, düzenlenen resepsiyonun ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
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