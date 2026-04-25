Trabzon'da 950 hacı adayı dualarla uğurlandı - Son Dakika
Trabzon'da 950 hacı adayı dualarla uğurlandı

Trabzon\'da 950 hacı adayı dualarla uğurlandı
25.04.2026 12:44  Güncelleme: 12:49
Trabzon'da kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 950 hacı adayı, Hanife Hatun Camii'nde düzenlenen programla dualar eşliğinde uğurlandı.

Trabzon'da kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 950 hacı adayı, Hanife Hatun Camii'nde düzenlenen programla dualar eşliğinde uğurlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon hacılarını kutsal değerlere uğurluyor" programına katıldı. Hanife Hatun Camii'nde düzenlenen programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve yüzlerce hacı adayı yer aldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, uygulamalı hac anlatımı ve dualarla manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği programda, bu yıl Trabzon'dan kutsal topraklara gidecek 950 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Programda konuşan Başkan Genç, "Cenab-ı Allah bu güzel yolculuğunuzu hayırlı ve mübarek eylesin. Niyet ettiniz, Rabbim o niyetinizi gerçekleştirmeyi sizlere nasip etsin. Geçtiğimiz yıl hacılarımızı Beşirli'deki Sahil Camii'nden uğurlamıştık, bu yıl da yine büyük bir heyecan ve mutlulukla sizleri yolcu ediyoruz. Sayılarımız her geçen yıl artıyor, inşallah daha da artar. Türkiye genelinde de yaklaşık 85 bin hacı adayı bu kutsal yolculuğa çıkıyor. Hac, Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi insanı anasından doğmuş gibi günahlardan arındıran büyük bir ibadettir. Bu yolculuk, Cenab-ı Allah'a teslimiyetin en güzel göstergesidir. Sizler birey olarak kulluk vazifenizi yerine getirmeye gidiyorsunuz ancak aynı zamanda Trabzon'u, ülkemizi ve milletimizi de temsil ediyorsunuz" dedi.

Başkan Genç, konuşmasının devamında, "İslam Arabistan topraklarında doğmuş olabilir ama bayraktarlığı Türk milletine nasip olmuştur. Bu nedenle Anadolu'nun gönül dünyasını da oraya taşıyacaksınız. Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğünüz anda yapılan duaların makbul olduğu ifade edilir bu vesileyle şehrimiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için dualarınızı bekliyoruz. Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimize selamlarımızı iletmenizi rica ediyoruz. Kabe'de, Arafat'ta, Mina'da ve Müzdelife'de yapacağınız duaların kabul olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah sizlere sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin, ibadetlerinizi kabul eylesin. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trabzon'da 950 hacı adayı dualarla uğurlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzon'da 950 hacı adayı dualarla uğurlandı - Son Dakika
