Trabzon'da Göçükte Hayatını Kaybeden İşçiler Toprağa Verildi - Son Dakika
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Trabzon'da Göçükte Hayatını Kaybeden İşçiler Toprağa Verildi

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Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesi toprağa verildi. İşçi ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

29.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:03
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GENÇAĞA KARAFAZLI

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesi toprağa verildi.

İşçilerden Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesi memleketi Rize'ye götürüldü. Allahverdi'nin cenazesi İyidere ilçesi Kalecik köyünde, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Allahverdi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, siyasi parti temsilcileri ile İyidere İlçe Kaymakamı katıldı.

Göçükte hayatını kaybeden İbrahim Keskin ile Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazeleri de Trabzon'da defnedildi.

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"BU KAZA DEĞİL CİNAYETTİR"

Türkiye İşçi Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Süleyman Hacıbektaşoğlu, göçüğün meydana geldiği yerde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu gördüğünüz yerde dün 3 kardeşimiz toprak altına kaldı. Gazete ve ajanslarda sadece 3 satır haber olarak geçti. İşçi ölümleri artık o kadar kanıksanacak hale geldi ki hiçbiri kimsenin umurunda değil. İş kazaları, işçi ölümleri maalesef durulmuyor. Bunların hepsi bir cinayettir. Kimse bu kazaları ve ölümleri kader ve fıtrat diye açıklamaya çalışarak birilerinin suçlarını kapatmasın. Türkiye'de her gün işçiler birileri daha fazla kar elde etsin diye katlediliyor, bizleri ise 'kader, kaza, fıtrat' söylemleriyle buna alıştırmaya çalışıyorlar. Bizler bu duruma alışmayacağız çünkü artık biliyoruz ki bu kazaların ardında alınmayan tedbirler, işçi güvenliğinin hiçe sayılması ve yüksek kar elde etme hırsı var. 3 işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği bu içme suyu şebeke hattındaki kaza bizlerde derin bir üzüntü ve öfkeye sebep olmuştur. Türkiye ve dünyada güvensiz çalışma koşulları altında her gün işçiler hayatını kaybetmektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Hem müteahhitlerin, patronların hem de taşeronların kar mantığıyla işçi sağlığı ve güvenliğinin ihlal edilmesinden kaynaklanmaktadır. TİP olarak bu olayın takipçisi olacağız."

Trabzon\'da Göçükte Hayatını Kaybeden İşçiler Toprağa Verildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Göçükte Hayatını Kaybeden İşçiler Toprağa Verildi - Son Dakika

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