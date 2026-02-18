Trabzon\'da İlginç Tadilat: Bina Kereste ile Kaplandı

Trabzon kent merkezindeki en işlek noktalarından Uzunsokak'ın girişindeki bir iş merkezinde başlatılan tadilat çalışması nedeniyle tamamen kereste ile kaplanması ilginç bir görüntü oluşturdu. Çalışmalar kapsamında binanın cephesi, güvenlik amacıyla milyonlarca lira değerinde keresteyle kapatılırken, bina görüntüsü ile adeta bir hediye paketini andırdı.

Binanın kaplanmasında yaklaşık 2 ila 3 milyon lira değerinde kereste kullanıldığı iddia edilirken, çevre sakinlerinden Bülent Deveci, binanın görüntüsünün ilgi uyandırdığını söyledi. Deveci "Burası şehrin en güzel semtlerinden biri. İlk kez böyle bir manzarayla karşılaştım. Binayı adeta paketlemişler; bilmeyen biri burayı tersanede gemi yapılıyor sanabilir. Bu nedenle oldukça ilginç bir görüntü ortaya çıkmış. Duyduğuma göre yaklaşık 2-3 milyon lira değerinde kereste kullanılmış. Burası şehrin merkezi, Trabzon'un en güzel yerlerinden biri. Yaşım 70'e yaklaştı, Trabzon'da ilk kez böyle bir görüntü görüyorum. Belki eleştirenler olacaktır ancak kendine has bir güzelliği de var. Keresteler kaldırıldıktan sonra ortaya nasıl bir görüntü çıkacağını biz de merak ediyoruz" dedi. - TRABZON