Trabzonlu İnsan Hakları Savunucusu Muammer Celep Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) - Trabzon'da insan hakları mücadelesi ve sivil toplum çalışmalarıyla tanınan ve bir süredir tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Muammer Celep son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'da insan hakları mücadelesi ve sivil toplum çalışmalarıyla tanınan isimlerden Muammer Celep, 4 yıl önce yakalandığı erkeklerde oldukça nadir görülen meme kanserine yenik düştü.

Muammer Celep için Trabzon Bostanlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Celep'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Emek ve Demokrasi Platformu ve KESK Dönem Sözcüsü Muammer İkinci ile arkadaşları katıldı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercümen Şahin Çervatoğlu, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "Devrimci mücadelede hep önde olan bir abimizdi. Veda etti bize. Anıları hafızalarımızda yadigar kaldı" dedi.

"ONU HER ZAMAN RAHMETLE ANACAĞIZ"

CHP Tabzon İl Başkanı Bak ise Celep'in örnek bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Her zaman mücadelenin içinde olmuş, örnek bir insandı. Çok samimi, güven veren, onunla yol arkadaşlığı yapmaktan gurur duyduğumuz bir abimizdi. Mekanı cennet olsun, ışıklarda uyusun. Onu her zaman rahmetle anacağız" ifadelerini kullandı.

Muammer Celep'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bostanlı aile mezarlığına toprağa verildi.