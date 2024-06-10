Trabzon'da Kan Bağışı Etkinliğinde Vatandaşlara Trabzonspor Forması Hediye Edildi

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Türk Kızılayı tarafından Trabzon'da düzenlenen kan bağışı etkinliğinde vatandaşlara Trabzonspor forması hediye edildi.

Trabzon'da Kızılay'ın başlattığı 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası kapsamında Trabzonspor'un katkılarıyla kan veren ilk 500 vatandaşa Trabzonspor forması hediye edildi. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kan verme işlemini tamamlayan vatandaşlar bedenlerini belirterek Trabzonspor formalarını teslim aldı. Yoğun ilginin olduğu kampanya ile ilgili konuşan Türk Kızılay Trabzon Ortahisar Şubesi Başkanı Muhsin Zübeyir Efendioğlu, her kan bağışı yapana Trabzonspor forması hediye ettiklerini belirterek, "Yaz aylarında kan bağış oranı çok düştüğü için Kan Merkezimiz ile yaptığımız istişareler neticesinde Trabzonspor'umuzdan destek istedik. Trabzonspor'umuz sağ olsun 500 forma ile başlayalım dedi. Her kan bağışı yapana bir forma hediye ediyoruz. İnşallah bu kampanyalara devam edeceğiz. Buradan kanı bordo-mavi akan herkesi kan vermeye devam ediyoruz. Kan için acil değil sürekli lazım diyoruz. Bugünkü programımız 500 forma ile sınırlı. İnşallah ilerleyen günlerde bunu devam ettireceğiz. 2 saatte 150 civarında bir katılım oldu. Belirlediğimiz saat içerisinde hedefi tutturacağımızı düşünüyorum. Eğer Allah nasip eder başarılı olursak 1 günde 500 kan bağışı bölgemizde en yüksek kan bağışı olacak. Rekor olacak. İnşallah yeni rekorlarla devam edeceğiz" dedi.

Uğurcan Eğrioğlu isimli vatandaş ise, "Aslında forma için değil. Tamamen kan ihtiyaç ondan dolayı. Formayı kan verdikten sonra alacağız" şeklinde konuştu.

Kan vererek Trabzonspor forması alan Çetin Karataş da, "Kampanyadan haberdar değildim. Kan vermeye geldiğimde böyle bir kampanya olduğunu öğrendim. Kızılay'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON