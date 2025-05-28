Trabzon\'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Trabzon'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde kurban kesme vecibelerini yarine getirebilmeleri için Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, kurulan kurban pazar yerlerini ziyaret etti.

Kaplan, çalışmaların devam ettiğini gıdanın arz güvenliği konusunu önemsediklerini belirterek il genelinde kurulan geçici kurban satış yerlerinde kurban satışları devam ettiğini kaydederek "İl-İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimlerce 24 saat esaslı 3 vardiyalı şekilde kurbanlık hayvanların sağlık durumları, veteriner sağlık raporları, pasaportları ve yaş kontrolleri gibi önemli hususlar dikkatle incelenerek, olası hastalıkların önüne geçmek ve sağlıklı bir kurban sürecini sağlamak amacıyla titiz bir çalışma sürdürülmektedir. Kurban Bayramı döneminde de 18 ilçemizde bütün satış ve kesim noktalarında personelimiz görevli olacaktır" dedi.

Sahada çalışmaların bayram sürecinde de devam edeceğini ifade eden Kaplan, "Bu kapsamda bizler zaten sahada Kurban Bayramı döneminde de 18 ilçemizde veteriner hekimlerimiz bütün satış ve kesim noktalarında görevli olacaktır "diye konuştu. - TRABZON