Trabzon'da Maden İşçilerinden Eylem: "Dayanacak Gücümüz Kalmadı" - Son Dakika
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Trabzon'da Maden İşçilerinden Eylem: "Dayanacak Gücümüz Kalmadı"

11.06.2026 11:12  Güncelleme: 12:39
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Trabzon'un Yomra ilçesinde Neso Maden'de çalışan işçiler, aylardır maaş alamadıkları gerekçesiyle Meydan Parkı'nda protesto düzenledi. İşçiler, şirketin maaş ve tazminat ödemelerini yapmadığını belirterek Ankara'ya yürüme tehdidinde bulundu.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren SSS Yıldızlar Holding şirketine bağlı Neso Maden işletmesinde çalışan maden işçileri aylardır maaş alamadıklarını ileri sürerek Meydan Parkı'nda eylem yaptı.

Yoma ilçesinde yerin yaklaşık 300 metre altında çalışan madenciler, aylardır maaş mağduriyeti yaşadıklarını belirterek, ellerinde pankartlarla şirketi protesto ettiler.

İlçedeki Meydan Parkı'nda düzenlenen eyleme Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Saadet Partisi Orthisar İlçe Başkanı Burak Turhan da destek verdi.

Mesai arkadaşları adına konuşan madenci Muhteşem İskender, aylardır maaşlarını almadıklarını ve işten ayrılan arkadaşlarının tazminatlarının ödenmediğini ileri sürdü.

Şirket tarafından mağdur edildiklerini söyleyen İskender, "Mağduriyetler oluştu. Kimi arkadaşlarımız icralık, kimi arkadaşlarımızın gazı kesik, kimi arkadaşımızın da avukatlarla başı beladadır. Bugünlerde yaşadığımız bu sıkıntıları defalarca şirket yönetimine aktarmamıza rağmen üç aydır burada çalışan kardeşlerimizin maaşları ödenmemektedir. Bu konuyla alakalı sizi buraya topladık. Yardımınıza ihtiyacımız var. Sesimizin daha yüksek duyulmasını istiyoruz" dedi.

"BİZ EMEKÇİYİZ, YERİN ALTINDAYIZ. AMA SABIRLAR TAŞMIŞTIR"

Yıllardır maden şirketiyle sorunlar yaşadıklarını aktaran İskender, şunları söyledi:

"2026 yılının ortasına geldiğimiz şu günlerde firma bize sadece ocak ve şubat maaşlarını ödemiş geriye kalan aylardan ödeme yapmamıştır. Her hafta başı salı günü ödeyeceğini söyleyip salı günü geldikten sonra arkadaşlar maaşlarınızı cumaya ödeyeceğiz deyip cuma günü telefonlara bakılmayıp ses soluk kesilmektedir. Zor durumdayız. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yıllardır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bazı arkadaşlarımız işten ayrılmasına rağmen tazminat ve benzeri yan haklarını alamamıştır. Bu memleketin taşına toprağına kurban olmaya hazırız. Biz madenciyiz, emekçiyiz, yerin altındayız. Ama sabırlar taşmıştır. İçeride defalarca yöneticilerle konuşmamıza rağmen hiçbir şekil ve şart altında dertlerimize deva olunmamıştır. Bazı arkadaşlarımız günü birlik işlerde çalışıp kirasını, elektriğini ve benzeri sıkıntılarını çözmeye çalışmaktadır."

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Şirkete cuma gününe kadar süre verdiklerini dile getiren İskender, "Bundan sonraki süreçte eğer bizim mağduriyetlerimizi gidermezseler bizi bu düştüğümüz durumun içerisinden çıkarmazsalar Ankara dahil olmak kaydıyla her türlü eylemi harekete geçireceğiz. Gideceğiz, hakkımızı arayacağız. Dayanacak gücümüz kalmadı. Kimi arkadaşımız dediğim gibi icralık aramızda olan arkadaşlar var. Katılamayan da arkadaşlarımız var. Günlük yevmiyeyle kirasını ödeyebilmek için şu anda çalışıyor. Aramıza gelemedi. Katılamadı. 'İhtiyacım var. Zor durumdayım' diyor. Yıllardır şirketin bahanesi derdi bitmiyor. Anlaya anlaya kendimizden geçtik. Zor durumdayız. Milletimizin iradesine sığınırız. Başka derdimiz yoktur. Madenciyiz gidip yer altında işimizi, hakkımızı aramaya devam etmek istiyoruz. Bizim derdimiz rızık derdi. Başka bir derdimiz yoktur. Ama yönetim kurulu bizim hiçbir şekilde sesimizi duymamaktadır. Yine söylüyorum. Burada çalışan arkadaşlar katılan ve katılamayanlar yetmiş personel tamamı zor durumda. Milletimizin iradesine sığınırız. Milletimizin affını isteriz. Bugün bunu yapmak zorundaydık. Eğer şirket cuma gününe kadar haklarımızı vermezse tarafımıza vermiş olduğu zararları gidermezse bundan sonraki süreçte Ankara'ya geleceğimizi kamuoyuna bildiririz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Trabzon, Ankara, Yomra, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da Maden İşçilerinden Eylem: 'Dayanacak Gücümüz Kalmadı' - Son Dakika

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