Trabzon'da Muhtarlık Binası Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Muhtarlık Binası Yanlış Anlaşıldı

Trabzon\'da Muhtarlık Binası Yanlış Anlaşıldı
26.07.2025 09:41  Güncelleme: 09:46
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Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Özdil Mahallesi'ndeki eski belediye binasının en üst katına asılan 'Muhtarlık' tabelası, binanın tamamının muhtarlık ofisi olarak kullanıldığı algısına neden oldu. Ancak sadece bir odası muhtarlık ofisi olarak kullanılmakta. Muhtar Sami Apaydın, devletin atıl durumda bulunan bu binaya sahip çıkmayı amaçladığını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Özdil Mahallesi'ni ülke gündemine taşıdı. Eski belde belediye binasının en üst katına asılan "Muhtarlık" tabelası binanın tamamının muhtarlık ofisi olarak kullanıldığı izlenimini doğurdu. 'Şato' görünümlü muhtarlık binası şeklinde tepkilere yol açan 5 katlı binanın yalnızca bir odasının muhtarlık ofisi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Trabzon'un 2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından belde statüsü sona eren Özdil'de, o dönem belediye binası olarak kullanılan 5 katlı yapı boşaltıldı. Yaklaşık 10 yıl boyunca atıl durumda kalan bina, 2024 yerel seçimlerinde mahalle muhtarı seçilen Sami Apaydın'ın girişimiyle yeniden değerlendirilmek üzere adım atıldı. Mahallede bir muhtarlık ofisi olmaması nedeniyle atıl durumda kalan 5 katlı binanın değerlendirilmesini isteyen Muhtar Apaydın'ın bu talebi İlçe Belediyesi tarafından olumlu karşılandı. 10 yıl boyunca adeta çürümeye yüz tutan binaya sahip çıkan Apaydın, binanın bakımını üstlenerek, yalnızca bir odasını ofis olarak kullanmaya başladı. Ancak binanın en üst katına asılan "Muhtarlık" tabelası, sosyal medyada "5 katlı bina muhtarlığa tahsis edildi" algısına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa sürede viral olurken, gerçeğin farklı olduğunu ortaya çıktı.

"Amacım devletimizin atıl surumda olan binasına sahip çıkmak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özdil Mahalle Muhtarı Sami Apaydın, asıl amacının devletin atıl durumda kalan binasına sahip çıkmak olduğunu söyledi. Apaydın, binada yalnızca bir odanın muhtarlık ofisi olarak kullanıldığını diğer odaların ise boş durumda olduğunu belirterek "Burası Özdil Belde Belediye binasıydı. Büyükşehir yasamızdan dolayı 11 yıl önce belediyemiz kapatıldı. Belediye kapandıktan sonra burası adeta enkaza dönüşmeye başladı. Burada çok güzel bir sosyal alan var. Burada kötü bir görüntü oluşturuyordu. Allah nasip etti 2024 yerel seçimlerinde Özdil Mahalle Muhtarı olarak seçildim. Belediye kapandıktan sonra burada bir muhtarlık ofisi yoktu. Halka hizmet edebilmek için bir muhtarlık ofisi lazımdı. İlçe belediyesine müracaat ettiğimizde bize muhtarlık ofisi yapıp tahsis edecekti. Devletimize yük olmamak için buradaki enkaz durumuna düşen yapıyı değerlendirmek istedim. İlçe belediye başkanımızdan 5 katlı binada yalnızca bir oda talep ettik ve aldık. Burada asıl amacımız devletimizin, milletimizin kaybolan parasına sahip çıkmak. Ben bunu muhtar olarak koruyamazsam Özdil'in sokaklarında gezemem. Onun için bir odada muhtarlık kurdum. Her gün temizlik yapıyorum. Tek başına mücadele ediyorum. Ben muhtarlığı buraya şato kurmak için yapmadım. Ben bu koltukta bir gün oturmuş değilim. Özdil için her gün sahadayım. Terk edilmiş yapıya sahip çıkmaya çalışıyorum. Devlet büyüklerinden bu binanın değerlendirilmesini istiyorum. Huzurevi, 2 yıllık üniversite kurmak gibi halkın hizmet göreceği yerlerde bunu değerlendirmek istiyoruz ama bir türlü sonuç alamadık. Devletimizin bu binayı değerlendirdiği gün benim devletimin malımı koruma görevim biter. Binayı boşaltıp devletimize teslim ederim" dedi.

"Bu binayı da atıl halden kullanılabilir hale getirdi"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Albayrak ise, belediye kapatılınca binanın atıl vaziyette kaldığını kaydederek, "Buranın belediye olduğunu belki daha önce bilmeyenler vardır. Bu binayla alakalı farklı söylemler olabilir. Doğru, biz de uzaktan görsek yazıdan dolayı hepimiz muhtarlık binası olarak tanımlarız. Burası daha önce belediye binasıydı. Belediyemiz kapanınca bina atıl vaziyette kaldı. Eleştirenlerin öncesini de görmesi lazım. Muhtarımız Sami Apaydın büyük bir özveriyle çalışarak çok güzel hizmetler yaptı. Bu binayı da atıl halden kullanılabilir hale getirdi. Bir odanın kendisine tahsil edilmesini sağladı. Bu çok güzel bir şey. Muhtarımızı destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Muhtar sanki bir şatoda duruyormuş gibi anlaşıldı "

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Adanur da, Muhtar Sami Apaydın'ın atıl durumda kalan binaya sahip çıktığını vurgulayarak, "Yanlış anlaşılmış bir durum söz konusu. Burada 5 katlı muhtarlık binası olması söz konusu değil. Geçmişte burası belde olduğu için Büyükşehir'den sonra beldeler kapatılınca burası atıl vaziyette kaldı. Boş olduğu için her gün bir tarafı dökülüyor ve yıkılıyordu. Muhtarlık bu işe el attı. Bir kısmını muhtarlık ofisi olarak kullanırken, diğer taraflarında bakımını fahri olarak üstlenmiş oldu. Binanın sadece bir odasında muhtarlık var diğer katları boş duruyor. Muhtar sanki bir şatoda duruyormuş gibi anlaşıldı" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

trabzon, Yomra, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da Muhtarlık Binası Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika

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