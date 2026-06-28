Büyükşehir\'den çiftçilere düve desteği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılığı güçlendirmek amacıyla Tonya ilçesindeki üreticilere yüzde 90 hibeyle 20 adet Jersey ırkı gebe düve dağıtacak. Düvelerin alım ihalesi yarın yapılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirde tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla üreticilere destek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda temin edilecek 20 adet Jersey ırkı gebe düvenin temini için yarın (29 Haziran Pazartesi) ihale gerçekleşecek. Düveler Tonya ilçesindeki yetiştiricilere yüzde 90 hibeyle verilecek. Hayvansal üretimi destekleme çalışmaları kapsamında Maçka ilçesinde de 36 çiftçiye 5'er adet olmak üzere toplam 180 adet yerli Karayaka koyunu dağıtılması planlanıyor.

Üreticilerimizin yanındayız

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvansal üretimi güçlendirmek amacıyla üreticilere yönelik desteklerin sürdürüldüğü belirtilerek, "Tarım ve hayvancılık, şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli unsurlarından biridir. Bu anlayışla üreticilerimizin yanında olmaya, hayvancılığı teşvik edecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yüzde 90 hibe desteğiyle yetiştiricilerimize ulaştıracağımız Jersey ırkı gebe düveler ve Karayaka koyunlarıyla hem üretim kapasitesini artırmayı hem de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte de şehrimizin farklı ilçelerinde üreticilerimize yönelik destek projelerimiz devam edecek" denildi. - TRABZON