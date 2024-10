Trabzon\'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Yayla Yolları Açılıyor

Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarını açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Trabzon'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle yoğun kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşıma kapanan yollara müdahale ediyor. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için seferber olan ekipler, yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Çaykara'nın Barma ve Sarıkaya, Düzköy'ün Ulan, Tonya'nın Kadıralak ve Kumanandoz, Vakfıkebir'in Karadağ ve Akçaabat'ın Kayabaşı yaylalarında yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mahalle ve yayla yollarında her türlü tedbiri almıştır. Vatandaşlarımız kar yağışı nedeniyle yaşayacakları her türlü olumsuzluk halinde Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin (TİKOM) Alo 153 hattından bizlere ulaşabilirler" denildi. - TRABZON