Trabzon ile Tiflis Arasındaki Havayolu Seferleri Yeniden Başladı

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Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon ile Tiflis arasında 25 yıl önce durdurulan havayolu ulaşımı düzenlenen seferle yeniden başladı. Sağlık turizmi kapsamında 25 yıl sonra tekrar başlatılan seferler için hem Tiflis'te hem de Trabzon'da tören düzenlendi.

Trabzon'a gelen ilk uçağı Trabzon Havalimanı'nda kalabalık bir heyet karşıladı. İlk uçuş dolayısıyla Trabzon Havalimanı'nda tören düzenlendi. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen törene; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, Georgian Wings Yönetim Kurulu Başkanı Shalva Kıknadze ile sağlık turizmi paydaşları katıldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. 25 yıl sonra tekrardan Gürcistan-Trabzon seferleri başladı. İnşallah bundan sonra da sayısı bugün belki 2 defa pazartesi ve Perşembe günleri ama öyle ümit ediyorum ki bu sayede iki toplum birbirini daha iyi tanıyacak ve uçak seferleri haftada 2 gün yetmeyecek belki 3', 4'e ya da bütün ümidimiz her güne çıkmasıdır" diye konuştu.

"Uçak seferlerinin çok başarılı, dolu dolu devam etmesini dilerim"

Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu belirtmek isterim 25 yıl önce durdurulmuş olan uçak seferlerimiz bugün tekrardan yaşamaya başladı. Bu seferler, her iki ülke için çok anlamlı, çünkü her iki ülkenin dost ve arkadaş halkının daha da yakınlaşmasına katkı sağlayacak. Gürcistan vatandaşları genellikle İstanbul'a seyahat ederken artık Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'ne de gelmelerine katkı sağlayacak. Uçak seferlerinin çok başarılı, dolu dolu devam etmesini dilerim. Kısa zamanda haftada 2 sefer değil, 7 sefer olsun dileğiyle."

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'u sağlık, kültür ve gezi merkezi yapmak istediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Trabzon - Tiflis uçuşları için çalışmalarımız yaklaşık bir yıl önce başlamıştık. Önce Samsun'a konuşuluyordu. Trabzon'a doğru rotasyon olduğunu bunlar için konuştuğumuzda evet biz Trabzon'a inanıyorduk. Ben hakikaten burada Ulusoy ailesine çok teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda direkt uçuşlara Lefkoşa Kıbrıs Ercan Havalimanı'na başlatmak çalışmaları da başlattık. Hemen arkasında Ürdün, Umman'la çalışıyoruz kısa zamanda oraya başlayacağız. Ama bizim için en önemli olmazsa olmazımız Soçi yani Rusya bağlantısını yapmamız gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız var. Trabzon'u alışveriş merkezi, sağlık merkezi, kültür merkezi, gezi merkezi olarak yapmaya çalışacağız."

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahsen Aydın, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklama da bir sonraki hedeflerinin Trabzon'a gelecek olan insan sayısının arttırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"4 ay önce başlamış olduğumuz projemizde çok kısa bir zamanda bu sonuca ulaştık. Şu anda pazartesi ve Perşembe uçacağız. Sağlık turizmi hedefiyle başladık ama Trabzon'dan buraya uçuşlar turizm ağırlıklı olacak. Turlarımız olacak Trabzon'u buraya taşımayı düşünüyoruz. Aynı zamanda sağlık turizmiyle alakalı da otellerimiz, hastanelerimiz projemiz içinde bizimle birlikte yer aldılar. Belediyemiz, ticaret odamız yani hep birlikte başardık bu işi. Bundan sonraki hedef bizim için uçuş sayısını arttırmak, buradan Trabzon'a gelecek insan sayısını arttırmak orada düzgün bir sağlık tedavi sistemi sağlamak, daha gidecek çok yolumuz var. Bilet fiyatlarımız gidiş dönüş 270 dolar sabit şu anda."