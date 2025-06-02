Trabzon İtfaiyesi'nden Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma Ekibine Kurs - Son Dakika
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Trabzon İtfaiyesi'nden Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma Ekibine Kurs

Trabzon İtfaiyesi\'nden Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma Ekibine Kurs
02.06.2025 09:50  Güncelleme: 09:51
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibinden üç personelin Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın düzenlediği 'Kurbağa adam' kursunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Eğitim, doğal afetler ve boğulma vakalarına hazırlıklı olmayı amaçlıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma (SAK) ekibinde görev yapan üç personel, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nca verilen iki aylık 'Kurbağa adam' kursunu başarıyla tamamladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sel ve su baskınları, doğal afetler, boğulma ve suda kaybolma gibi olaylarda arama kurtarma faaliyeti yürüten personelin eğitimine büyük önem veriyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi'nin Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma (SAK) ekibinde görev yapan Muharrem Çebi, Berkay Berber ve Selami Can Ahmetoğlu, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nca verilen ve iki ay süren 'Kurbağa adam' kursuna katıldı. Fiziksel ve psikolojik dayanıklılığın yanı sıra teknik bilgi ve disiplinin ön planda tutulduğu zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan itfaiyecilere Kurbağa Adam sertifikası verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde özellikle yaz mevsiminde, dere, göl ve denizde boğulma vakaları artış göstermektedir. Yağışlı bir iklime sahip olmamız nedeniyle sel ve su baskınlarının da en çok yaşandığı şehirlerden biriyiz. Bu nedenle, afet ve acil durumlara hazırlıklı ve arama kurtarma konusunda deneyimli ekiplerin varlığı büyük önem taşıyor. İtfaiye ekiplerimiz, sadece yangınlara müdahale konusunda değil her türlü olayda arama kurtarma faaliyeti yapabilecek eğitimler alıyor. Son olarak Kurbağa Adam kursunu başarıyla tamamlayan SAK ekibindeki personelimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Göreve her daim hazır ve alanında uzmanlaşmış ekibimizle, vatandaşlarımızın ve şehrimize gelen misafirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız sürecek" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon İtfaiyesi'nden Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma Ekibine Kurs - Son Dakika

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