Trabzon Sürmene\'de Saral ailesi yaklaşık 3 bin kişiyle yemekte buluştu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yer alan tarihi Baştımar Ailesi Müzesi'nin bahçesi, bölgenin köklü ailelerinden Saral ailesinin buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli buluşmada, aile mensupları ve davetliler bir araya geldi. Yemeğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Memleketi Trabzon'a duyduğu güveni ve bağlılığı dile getiren iş insanı Alaaddin Saral, yemekte yaptığı konuşmada, akrabalık bağlarının önemine vurgu yaparak "Bugün burada, ata toprağımız Trabzon'da binlerce canımızla aynı sofrayı paylaşmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim en büyük gücümüz, birbirimize olan sarsılmaz bağımızdır. Akrabalarımızın birbiriyle olan münasebetlerinin, sevgi, saygı ve samimiyet temelinde güçlü kalması her şeyden önemlidir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Trabzon'dan verdiğimiz bu güçlü ses, sadece ailemizin değil, köklerimize olan bağlılığımızın da bir nişanesidir. Katılan, emeği geçen her bir akrabama ve dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.