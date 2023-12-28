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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti. Yıldırım, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Eldivan'a teşekkür etti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Bayburt Valisi Mustafa Eldivan\'ı ziyaret etti
28.12.2023 - 09:54,
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım eşi Güllühan Yıldırım ile birlikte Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti.

Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan tarafından karşılanan Yıldırım, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik Makamına geçen Vali Yıldırım, misafirperverliği dolayısıyla Vali Eldivan'a teşekkür etti. Bayburt ve Trabzon'un konuşulduğu ziyarette Vali Eldivan, Yıldırım'a nazik ziyaretinden dolayı şükranlarını sunarak, çeşitli hediyeler takdim etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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