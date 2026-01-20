Vali Şahin, Şehit Eren Bülbül’ün Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
Vali Şahin, Şehit Eren Bülbül’ün Kabrini Ziyaret Etti

20.01.2026 23:08  Güncelleme: 09:18
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Trabzon Valiliği görevine atanan Vali Tahir Şahin, eşi Cansel Şahin ile birlikte vatan uğruna canını feda eden Şehit Eren Bülbül’ün Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Eren Bülbül'ün kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilirken, duygu dolu anlar yaşandı. Ziyaret kapsamında Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve aile fertleriyle bir araya gelen Vali Şahin, aileye sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Şahin, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Eren milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip" dedi.

Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirten Vali Şahin'e ziyaretinde, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İlçe Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Aile ve Sosyal Hizmetler yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: ANKA

