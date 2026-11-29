Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi ve Aydın Teknik Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Amatör Telsizcilik Semineri kapsamında katılımcılara, telsiz haberleşmesinin değişik alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim sunuldu.

TRAC Aydın Şubesi ile Aydın Teknik Lisesi arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında planlanan yıllık seminer, 28- 29 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. İki gün süren programa telsiz haberleşmesine ilgi duyan öğrenciler ve katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Seminer kapsamında amatör telsizciliğin temel kuralları, ilgili kanun ve yönetmelikler, istasyon çağırma usulleri, telsizcilik nezaket kuralları, Q kodları ve frekans spektrumu hakkında bilgi verildi. Teknik eğitimlerde ise frekans, ton, röle sistemleri, modülasyon türleri, devre elemanları, anten sistemleri ve bilgisayar-telsiz bağlantı devreleri ele alındı. Programda ayrıca Echolink, APRS, Linux tabanlı telsiz yazılımları, dijital haberleşme modları ve amatör uydu haberleşmesi konularında eğitimler düzenlendi. Katılımcılara QRZ.com kullanımı, QSL kartlarının hazırlanması ve gönderilmesi ile ulusal ve uluslararası telsiz yarışmaları hakkında da bilgi aktarıldı. Teorik eğitimler, sahada gerçekleştirilen uygulamalarla pekiştirildi. TRAC Aydın Şube Başkanı Yasin Çaylı'nın liderlik ettiği eğitim programında, eğitmen Rıza Arda Bayırlı da bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşırken, organizasyonun hazırlanmasında Arif Onur Bütün ve Aren Sade görev aldı.TRAC Aydın Şubesi yetkilileri, genç nesillere telsiz haberleşme kültürünü kazandırmak ve afet ile acil durumlarda haberleşmenin önemini anlatmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.