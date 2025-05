Trafik Haftası Etkinlikleri Çorum'da Kutlandı

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum Valisi Ali Çalgan, her yıl 3-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Kadeş Barış Meydanı'nda açılan stantları ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Çorum Valisi Ali Çalgan'a İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve İl Genel Meclisi Üyeleri eşlik etti.

Vali Çalgan, yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler alarak, stantları ziyarete gelen öğrenci ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Çalgan daha sonra yılın şoförü seçilenlere ödüllerini takdim etti. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Çalgan, şunları söyledi:

"Trafik haftası etkinlikleri kapsamında Kadeş Meydanındayız. Her sene ülkemizin her yerinde 3-9 Mayıs tarihleri arasında trafik haftası etkinlikleri düzenlenmekte; sürücülerimize, sürücü adaylarımıza trafik kurallarını hatırlatmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bu etkinlikler yapılmakta. Her stantta ibret verici şeylerle karşılaşıyoruz. Çok ilgili görünmeyen Karayolları standında trafik işaret ve uyarı levhalarının işte bir kısım, sorumluluk duygusu az olan vatandaşlarımız tarafından tahrip edildiğini, zarar verildiğini gördük. Yani uyarı ikaz levhalarının öneminden tutun hız limitlerine uyulması, diğer sürücülerin, trafikteki diğer sürücülerin haklarının gözetilmesi, dikkatli araç kullanılması yönünde ne gerekiyorsa o konuda bilgilendirmeler yapılmakta.

Malumlarınız bu konu toplumumuz için son derece önemli bir konu. Niye önemli? Belki çok önemli çok böyle söylendiğinde tüyler ürperten nahoş hastalıkların toplumda yarattığı kayıplardan daha çok kayıpları trafik terörüne vermekteyiz. Devletimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da büyük gayret göstermekte Trafik kazalarının az olması, bundan doğan zararların en aza indirilmesi gibi maddi manevi kayıtların aza indirilmesi için çaba gösteriyor. Buradaki en büyük şey tabi sürücülerimize, en büyük etkiyi sonucu yaratacak davranış sürücülerimizden gelmek durumunda. Sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarının önemini bakanlığımız bu sene bir motto ile duyurdu. Bir kural bir ömür, bu çok önemli bir husus. İnşallah bu etkinliklerle burada, ülkemizin diğer yerlerinde yapılan etkinliklerle daha bilinçli bir sürücü kitlesi daha bilinçli bir toplum, oluşturulmasına katkı vermiş oluruz. Ben bu çalışmaların amacına hizmet etmesi olabildiğince verimli olması dileğiyle arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da hemşehrilerimize de kazasız sürüşler, bir hayat diliyorum."